ATP Acapulco: Nadal c’è, Medvedev per il numero 1, presenti Berrettini e Sonego

Rafa Nadal c’è: il vincitore degli Australian Open 2022 è ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Acapulco. Lo spagnolo è uno dei 5 top 10 presenti in un tabellone di altissimo livello. Sorteggiato nella parte alta, Nadal esordirà contro Reilly Opelka, impegnato oggi nella finale del torneo di Delray Beach contro Cameron Norrie. Il numero 1 del seeding sarà invece Daniil Medvedev: il russo è stato sorteggiato contro Benoit Paire. Un torneo importante per il finalista di Melbourne, che in caso di vittoria finale diventerà numero 1 del mondo a scapito di Nole Djokovic.

In rotta di collisione con Nadal nei quarti c’è il nostro Matteo Berrettini, reduce dalla breve apparizione sulla terra di Rio de Janeiro, al quale il primo turno ha riservato l’americano Tommy Paul. Nella parte bassa presenti invece Alexander Zverev, campione in carica, e Stefanos Tsitsipas. Il tedesco avrà un primo turno ostico contro il giovane Jenson Brooksby. C’è anche Lorenzo Sonego, sorteggiato contro un qualificato che sicuramente non sarà Andreas Seppi: l’altoatesino è stato eliminato al primo turno dall’americano Jeffrey John Wolf.