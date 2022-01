Zverev senza problemi, ora Shapovalov che ha perso un altro set, Nadal convince

Gli australian Open continuano senza scossoni, visto che nella parte alta del tabellone l’unico qualificato agli ottavi senza essere testa di serie è Miomir Kecmanovic, che ha preso il posto più che Djokovic del nostro Sonego. Mancherebbe anche Cameron Norrie, sopreso a primo turno da Korda, il quale però non è riuscito a superare l’altra testa di serie che aveva sul suo cammino, Pablo Carreno Busta, che sarà il prossimo avversario di Berrettini. In teoria mancherebbe anche la 16, il cileno Cristian Garin, superato però dalla numero 17 di Gael Monfils, non cambia granché.

Puntuali all’appuntamento a quello che sembra essre il più interessante degli ottavi di finale sono arrivati Alexander Zverev e Denis Shapovalov. Ma se già prima del torneo il tedesco era ampiamente favorito questi tre turni hanno se possibile allargato il divario tra i due, visto che Zverev ha veleggiato soave sui suoi avversari mentre il canadese ha sempre trovato modo di complicarsi la vita. Senz’altro un po’ è colpa anche degli avversari affrontati – più complessi quelli di Shapovalov – ma anche oggi Shapo ha concesso un set ad un Opelka che non è sembrato avere poi tante pretese. Buon per Shapovalov che sembra essere diventato molto lucido nei tiebreak, ne ha vinti sin qui cinque dei sei giocati. L’altra faccia della medaglia, quella meno affascinante, è che sei tiebreak sono troppi per tre turni.

L’ultimo ottavo della parte alta lo giocheranno Rafa Nadal, che ha battuto uno sconcertante Khachanov e probabilmente Karatsev.

Terzo turno

M. Kecmanovic b. [25] L. Sonego 6-4 6-7(8) 6-2 7-5

[17] G. Monfils vs [16] C. Garin 7-6(4) 6-1 6-3

[19] P. Carreno Busta b. S. Korda 6-4 7-5 6-7(6) 6-3

[7] M. Berrettini b. [31] C. Alcaraz 6-2 7-6(3) 4-6 6-2 7-6(5)

[3] A. Zverev b. [Q] R. Albot 6-3 6-4 6-4

[14] D. Shapovalov b. [23] R. Opelka 7-6(4) 4-6 6-3 6-4

A. Mannarino vs [18] A. Karatsev

[6] R. Nadal b. [28] K. Khachanov 6-3 6-2 3-6 6-1