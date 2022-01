Berrettini è una roccia, primo quarto di finale all’Australian Open, trova Monfils

Prestazione di impressionante solidità per Matteo Berrettini che completa il suo personale grande slam raggiungendo i quarti di finale anche in Australia dopo Flushing Meadows, Roland Garros e Wimbledon e non è certo detto che ci si fermi qui. Contro Carreno Busta, il classico avversario ostico, Berrettini ha giocato una partita a tratti incredibile al servizio, visto che nel secondo set ha avuto una percentuale di prima vicino al 90%. Questo dato sarebbe già notevole per qualcuno che si limitasse a buttare di lì la prima ma è straordinario per uno che fa del servizio il suo punto di forza. Carreno Busta ha avuto una sola palla break, nel dodicesimo gam del primo set, subito dopo aver subìto un break molto sfortunato, perché Berrettini è stato enromemente aiutato da due nostrai. Ma in quel frangente Berrettini ha piazzato due ace e una prima vincente e ha chiuso la discussione.

Il secondo set si era aperto come si era chiuso il primo e cioè con Berrettini che si protava sullo 0-40. Era bravissimo Carreno Busta a recuperare le tre palle break e a restare appiccicato a Matteo fino al tiebreak, ma di nuovo Berrettini alazava ulteriormente il rendimento della prima e lo spagnolo non aveva nessuna possibilità. Che calasse un po’ la prima era nelle cose ma anche Carreno Busta appariva provato per l’enorme sforzo, soprattutto mentale, di giocare una partita così e anche se arrivava qualche vaga occasione in più l’ansia tradiva lo spagnolo. Sul 4-5 Carreno Busta ha troppo pensato a salvare il match e dal 40-15 ha finito col perdere la seconda volta il servizio e il match.

Prossimo turno contro Gael Monfils, che anche se non ha ancora perso un set non sembra poter essere certo un ostacolo insormontabile per Berrettini, che con questa vittoria si è messo Rublev alle spalle. L’occasione per arrivare in finale, dopo l’uscita di Zverev, è ghiottissima ma meglio pensare ad un match per volta.

Ottavi di finale

[17] G. Monfils b. M. Kecmanovic 7-5 7-6(4) 6-3

[7] M. Berrettini b. [19] P. Carreno Busta 7-5 7-6(4) 6-4

[14] D. Shapovalov b. [3] A. Zverev 6-3 7-6(5) 6-3

[6] R. Nadal b. A. Mannarino 7-6(14) 6-2 6-2