Barty Party a Melbourne: Ashleigh prima australiana a vincere l’Australian Open dal 1978

[1] A. Barty b. [27] D. Collins 6-3 7-6(2)

È fatta. È storia. 44 anni dopo Christine O’Neil, l’Australia può esultare per una nuova campionessa nel tabellone di singolare femminile. Ashleigh Barty ha concluso un torneo incredibile con una finale (quasi) perfetta contro una valorosa Danielle Collins che però è mancata un po’, soprattutto in riferimento al suo carattere così acceso, quando ha avuto le due occasioni per chiudere il secondo set col servizio. Non c’è stato un vero crollo suo, ma Barty dall’1-5 è ripartita trovando nuova linfa in risposta col dritto e non avendo più cali alla battuta.

Una finale abbastanza in equilibrio, nel suo complesso, ma sviluppatasi su due importanti cambi di ritmo della numero 1 del mondo capace di chiudere 6-3 7-6(2) e mettere insieme la undicesima vittoria della sua stagione su 11 partite, due titoli e assicurarsi il posto nella gloria sportiva eterna del suo paese. Lei e Naomi Osaka, i volti più rappresentativi di questa era tennistica al femminile, hanno vinto 7 degli ultimi 13 Slam giocati. Barty, però, da adesso in avanti avrà la chance di completare il Grande Slam della carriera dovesse imporsi almeno una volta allo US Open, unico Major dove al momento non è mai andata più in là del quarto turno.

(aggiornamenti a breve)