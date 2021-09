Ranking ATP/WTA: Swiatek n. 4, Sakkari irrompe in top ten

La polacca, semifinalista a Ostrava, entra per la prima volta in top five. La greca, approdata al match clou, si regala l’elite mondiale

Novità rilevanti nel ranking WTA al termine di una settimana che vedeva in programma come evento principale il “500” di Ostrava. A Iga Swiatek è bastato approdare alle semifinali per guadagnare due posizioni e regalarsi il primo ingresso in carriera nella top five, direttamente al n. 4.

La campionessa del Roland Garros 2020 si mette alle spalle colei che le è succeduta nell’albo d’oro parigino, Barbora Krejcikova, stabile al quinto posto, ed Elina Svitolina, vincitrice dodici mesi fa a Strasburgo, che retrocede dal quarto al sesto (– 2).

Alle spalle dell’ucraina Naomi Osaka supera Sofia Kenin facendo suo il settimo gradino, ma è Maria Sakkari a festeggiare ancor di più. La greca mette a frutto il piazzamento in finale nel torneo in Repubblica Ceca per fare il proprio debutto nell’elite mondiale, in decima posizione (+ 2). Sakkari prende il posto di Petra Kvitova (11; – 1).

Tra le venti da segnalare il nuovo primato personale della tunisina Ons Jabeur, che scavalca al sedicesimo posto Elena Rybakina, mentre poco dietro risale Anett Kontaveit (23; + 7), trionfatrice a Ostrava. L’estone è stata al massimo n. 14, nell’aprile di due anni or sono.

Più in basso, avanza la spagnola Nuria Parrizas Diaz (73; + 13), impostasi nel WTA 125 di Columbus, in Ohio. In ascesa pure Tereza Martincova (53; + 8), nei quarti a Ostrava, Clara Burel (79; + 12), finalista nella prova ITF di Wiesbaden, e Anastasia Potapova (80; + 12), al secondo turno in Repubblica Ceca dalle qualificazioni.

Bruschi cali, al contrario, per Alison Riske (50; – 18), Dayana Yastremska (72; – 19) e Alison Van Uytvanck (89; – 34).

Per quanto riguarda le italiane, dietro alla leader Camila Giorgi, trentasettesima (+ 2), Jasmine Paolini migliora anche oggi il career high: la toscana è sessantunesima (+ 3). Seguono Martina Trevisan (68; – 2), Sara Errani (105; + 1) ed Elisabetta Cocciaretto (137; + 3).

Fra le duecento altre tre azzurre stabiliscono il primato personale. Si tratta di Lucia Bronzetti (145; + 3), Lucrezia Stefanini (190; + 9) e Federica Di Sarra (199; + 11): le ultime due hanno raggiunto i quarti a Wiesbaden. Tra Stefanini e Di Sarra figura anche Giulia Gatto Monticone (197; 0).

Nel ranking ATP l’unico movimento fra i primi venti è il sorpasso di Hubert Hurkacz ai danni di Denis Shapovalov al dodicesimo posto: il polacco si è aggiudicato il torneo di Metz.

Nuovi career high per i protagonisti del torneo di Nur-Sultan: Ilya Ivashka (45; + 7), spintosi al penultimo atto, il finalista James Duckworth (56; + 9) e soprattutto il vincitore Soonwoo Kwon (57; + 25). Bene anche Peter Gojowczyk (87; + 14), in semi a Metz dalle qualificazioni.

In netta discesa Alex de Minaur (26; – 5), Adrian Mannarino (54; – 11), Facundo Basgnis (76; – 9) e Mikael Ymer (85; – 10).

Stabili i migliori italiani: Matteo Berrettini è settimo, Jannik Sinner quattordicesimo. Seguono Lorenzo Sonego (23; + 1), Fabio Fognini (31; + 1), Lorenzo Musetti (61: – 4), Gianluca Mager (78; 0), Marco Cecchinato (82; + 1), Andreas Seppi (95; – 8) e Stefano Travaglia (97; + 1).

Entro la duecentesima posizione figurano inoltre Salvatore Caruso (128; – 4), Federico Gaio (154; + 3) e Alessandro Giannessi (181; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Alexander Zverev, 5 Andrey Rublev, 6 Rafael Nadal, 7 Matteo Berrettini, 8 Dominic Thiem, 9 Roger Federer, 10 Casper Ruud.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Aryna Sabalenka, 3 Karolina Pliskova, 4 Iga Swiatek (+ 2), 5 Barbora Krejcikova, 6 Elina Svitolina (- 2), , 7 Naomi Osaka (+ 1), 8 Sofia Kenin (- 1), 9 Garbiñe Muguruza, 10 Maria Sakkari (+ 2).