Atp Toronto, Medvedev e Tsitsipas agli ottavi, forfait di Nadal

Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto, in Canada. Il russo, numero 1 del tabellone, ha battuto il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 e ora aspetta il vincente del match fra l’italiano Jannik Sinner e l’australiano James Duckworth, mentre il greco, terza testa di serie, si è imposto sul francese Ugo Humbert per 6-3, 6-7 (13), 6-1.

Rafael Nadal costretto a dare forfait. Niente torneo di Toronto per lui, a causa del problema alla caviglia che già gli aveva fatto saltare Wimbledon e le Olimpiadi, ma che non gli aveva impedito di rientrare a Washington dove fu eliminato agli ottavi da Lloyd George Harris. Lo spagnolo, scivolato al numero 4 del ranking mondiale, ha spiegato: “Da un paio di mesi sono alle prese con questo problema e mi dispiace non poter giocare qui in Canada, dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa del Covid-19. Purtroppo con questo dolore non riesco a giocare come vorrei, nè potrei lottare per gli obiettivi che voglio raggiungere, ho dovuto fare una scelta e ho deciso di fermarmi”.