ATP Parma: Cecchinato ai quarti, fuori Musetti. Cobolli sfiora l’impresa con Struff

Fuori Musetti e Cobolli – Giornata estremamente negativa, invece, per Lorenzo Musetti: il talento di Carrara è stato eliminato dal giapponese Yoshihito Nishioka, vincitore dell’incontro con un netto 6-3 6-2. L’asiatico non ha lasciato spazio di reazione all’azzurro: “Credo di aver giocato una delle partite migliori della mia vita. Musetti è un grande tennista, sapevo che per batterlo mi sarei dovuto esprimere al meglio. Sono felice, non mi aspettavo un risultato così perentorio”. Sfiora il colpo Flavio Cobolli, sconfitto al tie-break del terzo dal tedesco Jan-Lennard Struff: “Sono soddisfatto della mia prestazione, ma allo stesso tempo ci sono rimpianti. Questo torneo mi ha reso consapevole di poter giocare a questi livelli, ma ora manca lo step per vincere. Sto cambiando mentalità: presto arriverà il mio momento”. Ai quarti di finale anche Richard Gasquet e Jaume Munar.