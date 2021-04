ATP Belgrado: Berrettini in semifinale, avanza anche Djokovic, fuori Mager

Matteo Berrettini è approdato alle semifinali del “Serbia Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado.

Il 25enne romano, numero due del tabellone e numero 10 del ranking Atp, oggi, nei quarti di finale, ha battuto il serbo Filip Krajinovic, 33 del mondo e quinto favorito del seeding, col punteggio di 6-4 6-4. Domani, in semifinale, Berrettini affronterà il giapponese Taro Daniel che a sorpresa ha battuto Federico Delbonis. Daniel, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Gianluca Mager, è entrato in tabellone come lucky loser e si è fatto strada fino a raggiungere il penultimo atto del torneo grazie al 4-6 6-1 7-5 inflitto all’argentino.

In semifinale c’è anche il padrone di casa Nole Djokovic, che punta a tornare profeta in patria dopo i successi del 2009 e 2011. Il numero uno del mondo ha superato nei quarti di finale il connazionale Miomir Kecmanovic, numero 47 del ranking ATP e ottava testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-3. Domani, in semifinale, Djokovic affronterà Aslan Karatsev, nel remake su terra dell’incontro giocato a Melbourne e dominato dal serbo. Il russo ha infatti eliminato Gianluca Mager col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti.