WTA Lione: Gatto Monticone eliminata al primo turno, avanti Mladenovic

Sconfitta all’esordio del WTA 250 di Lione per Giulia Gatto Monticone. La piemontese, passata attraverso il tabellone di qualificazioni, è stata sconfitta al primo turno del tabellone principale da un’altra qualificata, Tereza Martincova.

La ceca si è imposta col punteggio di 6-2 3-6 6-2 e al prossimo turno avrà di fronte la numero 2 del seeding Fiona Ferro. La francese ieri ha avuto la meglio di una terza qualificata, Magdalena Frech, soltanto dopo tre ore di gioco col punteggio finale di 5-7 7-5 7-5.

Tra le altre partite odierne, si sono registrate al momento già due maratone. Kristina Mladenovic ha recuperato un set di ritardo a Mihaela Buzarnescu vincendo 5-7 7-5 6-2 in due ore e 45 minuti. 10 minuti in più ci sono voluti, invece, a Stefanie Voegele per liberarsi di Irina Bara. La rumena, anche in questo caso, è uscita sconfitta e col punteggio finale di 7-6(3) 6-7(5) 6-3.

In serata gli esordi di altre quattro giocatrici francesi: Caroline Garcia, numero 3 del seeding, opposta a Oceane Dodin e Alize Cornet, numero 5, contro la wild-card Clara Burel. La vincente di questa partita avrà di fronte o Aliaksandra Sasnovich o Eugenie Bouchard che con una wild-card farà oggi il suo esordio in un tabellone principale nel 2021.

Risultati

[4] K. Mladenovic b. M. Buzarnescu 5-7 7-5 6-2

[Q] M. Gasparyan b. K. Zavatska 6-4 6-1

S. Voegele b. I. Bara 7-6(3) 6-7(5) 6-3

[WC] H. Tan vs [7] P. Badosa

V. Lapko vs [Q] V. Golubic

O. Dodin vs [3] C. Garcia

[5] A. Cornet vs [WC] C. Burel

A. Sasnovich vs [WC] E. Bouchard

[Q] T. Martincova b. [Q] G. Gatto Monticone 6-2 3-6 6-2