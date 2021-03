ATP Dubai: doppietta azzurra con Sinner e Sonego, fuori Thiem

Nonostante un brutto primo set, forse condizionato da qualche acciacco, Jannik Sinner supera in rimonta il kazako Alexander Bublik e si qualifica per gli ottavi dell’ATP di Dubai.

Finisce 2-6 7-6(4) 6-4 per l’altoatesino che al prossimo turno sarà atteso da una complicata sfida con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, oggi in campo per pochi minuti visto il ritiro del suo avversario, l’australiano Matthew Ebden, sul 4-1 del primo set.

Sinner ha subito il gioco imprevedibile ed estroso di Bublik per tutto il primo set, non riuscendo mai a trovare una reazione. Equilibrio invece nel secondo parziale, senza alcuna chance di break per entrambi i giocatori. Inevitabile l’epilogo al tie break dove l’azzurro è subito scappato avanti portandosi sul 5-0 e ipotecando il set. Nel parziale decisivo Sinner è andato avanti 4-2 prima di essere rimontato e poi strappare nuovamente il servizio al kazako per chiudere 6-4.

Più agevole l’impegno di Lorenzo Sonego, tornato al successo dopo due sconfitte consecutive al primo turno a Rotterdam e Doha. Il piemontese ha battuto nettamente lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles con un doppio 6-2. Match senza storia in cui l’azzurro si è dimostrato nettamente superiore rispetto all’iberico, proveniente dalle qualificazioni e che al primo turno ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito ATP grazie al successo sull’australiano John Millman.

Anche Sonego avrà un match di ottavi molto delicato, affronterà Arslan Karatsev, il tennista russo semifinalista a sorpresa degli Australian Open e ancora in un buon periodo di forma: a Dubai ha già vinto due partite battendo Gerasimov ed Evans. C’è anche un possibile derby all’orizzonte, se Sonego e Sinner dovessero entrambi superare gli ottavi si affronterebbero ai quarti. Eliminato invece Lorenzo Giustino, in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Borna Coric e battuto 6-4 6-3 da Aljaz Bedene.

Negli altri incontri spicca il ko del numero 1 del seeding Dominic Thiem: l’austriaco viene battuto nettamente dal qualificato sudafricano Lloyd Harris in poco più di un’ora. Eliminata anche la testa di serie numero 5 David Goffin, battuto da Kei Nishikori; avanza Denis Shapovalov, rischia ma vince al terzo Karen Khachanov mentre viene eliminato Nikoloz Basilashvili, vincitore a Doha, che si fa rimontare da Taylor Fritz. Successo in due set per Andrey Rublev, adesso primo favorito per la vittoria finale, che rifila un doppio 6-4 al finlandese Ruusuvuori.