Australian Open, incredibile (e fortunato) Karatsev, è in semifinale

Aslan Karatsev è il primo semifinalista degli Australian Open. Il russo, numero 114 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha battuto in 4 set il bulgaro Grigor Dimitrov, 18esima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Decisivo è stato anche l’infortunio subito da Grisha alla schiena durante il terzo set, che ha definitivamente aperto le porte del penultimo atto dello slam al sorprendente russo, al suo primo Australian Open in singolare.

Questo non toglie nulla al 27enne di Mosca, autore di un torneo a dir poco straordinario, con la Russia che in questo modo avrà certamente due rappresentanti in semifinale, in attesa dello scontro di domani tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev.