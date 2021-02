Australian Open, day-2: Kenin, Fognini e Nadal in diurna. Berrettini e Barty in serale. 9 italiani in campo

Rod Laver Arena

dalle 11:00 (l’1 di notte in Italia)

[4] S. Kenin vs [WC] M. Inglis

M. Bouzkova vs [5] E. Svitolina

L. Djere vs [2] R. Nadal

dalle 19:00 (le 9 del mattino in Italia)

[1] A. Barty vs D. Kovinic

[5] S. Tsitsipas vs G. Simon

Margaret Court Arena

dalle 11:00 (l’1 di notte in Italia)

[14] G. Muguruza vs [LL] M. Gasparyan

[12] V. Azarenka vs J. Pegula

V. Pospisil vs [4] D. Medvedev

dalle 19:00 (le 9 del mattino in Italia)

K. Anderson vs [9] M. Berrettini

S. Sorribes Tormo vs D. Gavrilova

John Cain Arena

dalle 12:00 (le 2 di notte in Italia)

[7] A. Rublev vs Y. Hanfmann

C. Gauff vs J. Teichmann

dalle 16:00 (le 6 del mattino in Italia)

T. Sandgren vs [21] A. de Minaur

[WC] D. Aiava vs [WC] S. Stosur

1573 Arena

dalle 11:00 (l’1 di notte in Italia)

[11] B. Bencic vs L. Davis

R. Albot vs [12] R. Bautista Agut

J. Paolini vs [6] Ka. Pliskova

[24] C. Ruud vs J. Thompson

dall 17:00 (le 7 in Italia)

[Q] O. Danilovic vs [16] P. Martic

Court 3

dalle 11:00

N. Hibino vs [WC] A. Sharma

[13] D. Goffin vs [WC] A. Popyrin

[21] A. Kontaveit vs A. Sasnovich

dalle 17:00

[WC] T. Kokkinakis vs S. Kwoo

Court 5

dalle 11:00

M. Ymer vs [26] H. Hurkacz

Y. Wang vs [28] D. Vekic

[16] F. Fognini vs P. H. Herbert

[Q] F. Jones vs S. Rogers

Court 6

dalle 11:00

M. McDonald vs M. Cecchinato

P. Cuevas vs A. Seppi

[Q] C. Paquet vs [Q] M. Sherif

A. van Uytvanck vs C. Burel

Court 7

dalle 11:00

[WC] C. O’Connell vs J. L. Struff

M. Brengle vs [WC] A. Rodionova

[WC] T. Li vs F. Lopez

[26] Y. Putintseva vs S. Stephens

Court 8

dalle 11:00

A. Li vs [31] S. Zhang

A. Sevastova vs K. Kanepi

[19] K. Khachanov vs [WC] A. Vukic

[30] D. Evans vs C. Norrie

Court 10

dalle 11:00

T. Monteiro vs A. Martin

Kr. Pliskova vs H. Watson

N. Basilashvili vs T. Paul

D. Collins vs A. Bogdan

Court 12

dalle 11:00

L. Samsonova vs P. Badosa

[28] F. Krajinovic vs [LL] R. Haase

S. Zheng vs B. Krejcikova

I. Ivashka vs [Q] R. Safiullin

Court 13

dalle 11:00

G. Pella vs [22] B. Coric

K. Mladenovic vs [20] M. Sakkari

[Q] M. Mmoh vs [Q] V. Troicki

K. Juvan vs [13] J. Konta

Court 14

dalle 11:00

N. Podoroska vs C. McHale

S. Kuznetsova vs B. Strycova

S. Querrey vs [31] L. Sonego

[Q] T. Machac vs [Q] P. Vilella Martinez

Court 15

dalle 11:00

L. Fernandez vs [18] E. Mertens

L. Zhu vs [Q] W. Osuigwe

P. Andujar vs Q. Halys

R. Carballes Baena vs A. Balasz

Court 16

dalle 11:00

L. Harris vs [LL] M. Torpegaard

M. Trevisan vs [29] E. Alexandrova

[Q] H. Laaksonen vs S. Caruso

[PR] M. Barthel vs [Q] E. Cocciaretto

Court 17

dalle 11:00

[Q] B. van de Zandschulp vs [Q] C. Alcaraz

[22] J. Brady vs A. Bolsova

R. Berankis vs S. Nagal

[25] K. Muchova vs A. Ostapenko