Australian Open: Alcaraz e Tomic in tabellone, fuori Haase

Nonostante fosse senza nessun italiano, l’ultimo turno delle qualificazioni dell’Australian Open avevano diversi motivi di interesse. Il primo fra tutti era seguire quello che dovrebbe essere uno dei principali antagonisti delle nostre giovani speranze, Carlos Alcarez Garfia, che diventerà maggiorenne a maggio e per la prima volta ha raggiunto il tabellone principale di uno slam. Lo ha fatto con enorme autorità, lasciando a Hugo Dellien appena cinque game, una prova – e un torneo di qualificazione – di una maturità impressionante. Se a Sinner e Musetti viene pronosticato un futuro da campioni slam chissà cosa si direbbe se Carlos fosse nato in Puglia invece che a Murcia. Per adesso basta ricordare che Musetti, un anno più grande, non ha ancora visto un campo Slam, e ha perso a Doha a primo turno, e Sinner ha dovuto attendere il compimento della maggiore età per giocare una partita allo US Open.

Ce l’ha fatta anche Bernard Tomic, che ha regalato tre turni di grande emozione, chiduendo anche oggi al supertiebreak contro uno Smith dal nome altisonantissimo, niente meno che John Patrick. Tomic ha vinto il primo set ma si è fatto sorprendere nel secondo, ma almeno stavolta non ha dovuto annullare match point. Bene o male sarà un piacere vederlo a Melbourne.

Niente da fare invece per Robin Haase, che ha ceduto al più giovane Halys in due set, e per Dustin Brown, sconfitto da tal Maxime Cressy. Tra i nomi conosciuti ce l’hanno fatta anche Viktor Troicky e Sergiy Stakhovsky, che come ricorderete una volta battè Federer a Wimbledon. Ma ecco tutti i risultati di oggi, i vincenti saranno prelevati e portati in Australia, e saranno presenti a Melbourne, i perdenti chissà.

Risultati

E. Ymer b. T. Daniel 6-1 6-2

H. Laaksonen b. B. Gojo 6-7(4) 6-4 7-6(7)

M. M. Vilella b. Wu Tung-Lin 4-6 7-5 6-4

K. Coppejans b. D. Dzumhur 6-2 6-0

V. Troicki b. C. Stebe 6-4 6-2

S. Stakhovsky b. D. Sweeny 2-6 6-3 6-1

T. Machac b. M. Torpegaard 6-2 6-1

R. Safullin b. C. Lestienne 6-7(2) 6-3 6-4

M. Cressy b. D. Brown 7-6(5) 6-4

M. Mmoh b. A. Rinderknech 6-3 7-6(3)

C. Alcarez b. H. Dellien 6-2 6-3

B. Van De Zandschulp b. M. Bourgue 7-6(4) 6-4

A. Karatsev b. A. Muller 6-2 6-1

Q. Halys b. R. Haase 6-3 6-4

B. Tomic b. J. P. Smith 6-4 5-7 7-6(7)

P. Ferreira Silva b. Barrere 6-3 6-4