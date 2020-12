Federer e Nadal nel Player Council ATP 2021-22

L’ATP ha annunciato la composizione del Player Council che resterà in carica per il biennio 2021-2022. Diversi giocatori sono stati rieletti all’interno del consiglio per un altro mandato. Tra loro, figurano il canadese Felix Auger-Aliassime, Roger Federer e Rafael Nadal. Torna a far parte dell’organismo dell’ATP il francese Gilles Simon, numero 63 del mondo ma in passato salito al numero 9 come best ranking nel 2009.

Simon, che ha conquistato 14 titoli in carriera nel circuito maggiore, ha fatto già parte del Council per tre mandati tra il 2012 e il 2018. Debuttano invece lo spagnolo Pablo Andujar e Marcus Daniell, doppista neozelandese di 31 anni, numero 45 del mondo con un best ranking di numero 34. Non sono ancora stati stabiliti il presidente e il vice-presidente, che saranno scelti in occasione della prima riunione del Council nel 2021.

Questa la composizione completa del Player Council. Singolaristi N.1-50: Felix Auger-Aliassime, Roger Federer, John Millman, Rafael Nadal. Singolaristi N.51-100: Pablo Andujar, Gilles Simon. Doppisti N.1-100: Marcus Daniell, Bruno Soares. Altri: Kevin Anderson, Andy Murray. Rappresentante ex membri: Colin Dowdeswell. Rappresentante dei coach: Daniel Vallverdu.