Ranking ATP/WTA: Mboko top ten, Muchova a un passo. Risale de Minaur

Una giovanissima new entry scintilla nella top ten dell’odierno ranking WTA. Si tratta della diciannovenne canadese Victoria Mboko, che, grazie al piazzamento in finale nel “1000” di Doha, guadagna tre posizioni, passando dalla tredicesima alla decima.

Considerata la presenza della diciottenne Mirra Andreeva (settima), diventano così due le under 20 in contemporanea tra le dieci migliori: non accadeva dal luglio del 2009, quando vi riuscirono insieme Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka (fra l’altro, entrambe, in seguito, ascese al trono).

Mboko aveva iniziato la stagione scorsa al n. 333 e solo a giugno aveva fatto breccia per la prima volta tra le cento. La sua rapida crescita impressiona, seppure nell’occasione non sia arrivato il secondo titolo “1000”, dopo quello colto ad agosto nei Canadian Open.

A negarle il successo pieno è stata Karolina Muchova, che risale otto gradini, portandosi dal diciannovesimo all’undicesimo, giusto dietro di lei. La ventinovenne ceca, che non aveva mai conquistato un trofeo così importante, è stata al massimo numero 8, l’11 settembre 2023.

Sia Mboko sia Muchova precedono ora la russa Ekaterina Alexandrova (dodicesima; – 2), subito out e costretta ad abbandonare l’élite mondiale.

Tra le prime dieci si registrano anche altre variazioni. Infatti, perde due posizioni Amanda Anisimova, campionessa uscente in Qatar, stavolta eliminata al debutto: la statunitense, sesta, viene sorpassata dalle connazionali Coco Gauff (quarta; + 1) e Jessica Pegula (quinta; + 1).

Più in basso, recupera terreno l’ex n. 3 Maria Sakkari: la greca, spintasi fino al penultimo atto, mette a segno un bel + 18, issandosi dal n. 52 al n. 34.

Tra le azzurre, alle spalle di Jasmine Paolini, stabile all’ottavo posto, sale parecchio Elisabetta Cocciaretto (40; + 17), che a Doha ha raggiunto i quarti da lucky loser, battendo Gauff lungo il cammino. Seguono Lucrezia Stefanini (137; + 1), Lucia Bronzetti (140; + 2), Nuria Brancaccio (164; + 2) e Lisa Pigato (193; 0).

Per quanto concerne il ranking ATP, il titolo ottenuto nel “500” di Rotterdam (dove aveva perso in finale nelle ultime due edizioni con Sinner e Alcaraz) permette ad Alex de Minaur di guadagnare due posti: l’australiano passa dall’ottavo al sesto, eguagliando di nuovo il record personale, risalente al luglio di due anni or sono.

De Minaur sorpassa Félix Auger-Aliassime (settimo; – 1), da lui sconfitto in finale, e Taylor Fritz (ottavo; – 1), che ha raggiunto il match clou nel “500” di Dallas, arrendendosi a Ben Shelton (che resta nono).

Stabili i migliori italiani: Jannik Sinner secondo, Lorenzo Musetti quinto, Flavio Cobolli ventesimo. È ormai in prossimità della top twenty Luciano Darderi (21; + 1), che, grazie alla finale nel “250” di Buenos Aires, ritocca ancora il career high.

Nei cento figurano, inoltre, Matteo Berrettini (57; + 1), Lorenzo Sonego (65; – 5), Matteo Arnaldi (85; – 13) e Luca Nardi (94; + 3).

Oltre il centesimo posto troviamo Mattia Bellucci (109; – 2), Francesco Maestrelli (110; – 2), Andrea Pellegrino (140; + 5), Giulio Zeppieri (156; – 2), Francesco Passaro (163; – 4), Stefano Travaglia (166; – 3) e Matteo Gigante (167; – 6).

Da segnalare, inoltre, il ritorno tra i primi cinquanta del trentasettenne croato Marin Cilic (43; + 18), approdato alle semifinali in Texas, e tra i cento del quarantenne elvetico Stan Wawrinka (98; + 8), che ha passato un turno nei Paesi Bassi. Due ex numeri 3 e campioni Slam che continuano a farsi valere, anche a un’età non più verde.

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Novak Djokovic, 4 Alexander Zverev, 5 Lorenzo Musetti, 6 Alex de Minaur (+ 2), 7 Félix Auger-Aliassime (- 1), 8 Taylor Fritz (- 1), 9 Ben Shelton, 10 Alexander Bublik.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Elena Rybakina, 4 Coco Gauff (+ 1), 5 Jessica Pegula (+ 1), 6 Amanda Anisimova (- 2), 7 Mirra Andreeva, 8 Jasmine Paolini, 9 Elina Svitolina, 10 Victoria Mboko (+ 3).

