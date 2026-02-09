Ranking ATP/WTA: Bejlek boom! Risale Auger-Aliassime

Il primo centro nel Tour maggiore, direttamente in un “500”, e, di conseguenza, un’impressionante avanzata nel ranking WTA. Sono giorni di festa per Sara Bejlek, che, dopo essere partita dalle qualificazioni, ha alzato, a sorpresa, il trofeo ad Abu Dhabi.

La mancina ceca, che ha compiuto vent’anni a fine gennaio, si porta in un colpo solo dal n. 101 al n. 38, mettendo a segno un clamoroso + 63 nel giro di appena una settimana. Fin qui, non considerando i “125”, vantava al massimo il piazzamento nei quarti nel “250” di Praga, raggiunti, lo scorso luglio, e gli ottavi nel “1000” di Madrid 2024.

Saluta, per il momento, la top ten Belinda Bencic (undicesima; – 2): nella corrispondente settimana dell’anno passato, era stata l’elvetica a imporsi in quel di Abu Dhabi. Si avvantaggiano del suo calo Elina Svitolina (nona; + 1) ed Ekaterina Alexandrova (decima; + 1), che ha raggiunto la finale nell’edizione 2026 del torneo negli Emirati Arabi.

Per il resto, brillano le protagoniste del “250” di Cluj-Napoca, in Romania: in particolare, la finalista Emma Raducanu (25; + 5), che non si spingeva a un match clou dal vittorioso US Open 2021, e la trionfatrice Sorana Cirstea (31; + 5), la quale, davanti al proprio pubblico, le ha concesso soltanto due game.

Bene anche la statunitense Hailey Baptiste (39; + 17), in semifinale ad Abu Dhabi, e, più giù, la rediviva britannica Katie Boulter (84; + 36), che ha sbancato il “250” di Ostrava.

Pesante discesa, al contrario, per Ashlyn Krueger (101; – 46), finalista ad Abu Dhabi dodici mesi or sono.

La leader azzurra Jasmine Paolini è stabile all’ottavo posto. Alle sue spalle troviamo Elisabetta Cocciaretto (57; – 6), Lucrezia Stefanini (138; + 2), Lucia Bronzetti (142; – 32), Nuria Brancaccio (166; 0) e Lisa Pigato (193; – 2).

Nella top ten del ranking ATP si scambiano di posizione Félix Auger-Aliassime (sesto; + 2) e Alex de Minaur (ottavo; – 2): tra di loro resta Taylor Fritz, stabile al settimo posto. Il canadese ha conquistato il titolo nel “250” di Montpellier, mentre all’australiano è uscita dal conteggio la finale al “500” di Rotterdam dell’anno scorso.

Auger-Aliassime ha sconfitto nell’ultimo atto dell’evento francese il beniamino di casa Adrian Mannarino (52; + 18), che risale parecchi gradini, tornando nei pressi dei primi cinquanta.

In netto calo, invece, Denis Shapovalov (40; – 15), Hubert Hurkacz (70; – 18) e Pedro Martinez (94; – 17).

Stabili i migliori italiani: Jannik Sinner secondo, Lorenzo Musetti quinto, Flavio Cobolli ventesimo. Ritocca ancora il primato personale Luciano Darderi (22; + 1), che, pur senza giocare, trae giovamento dal lieve calo dello statunitense Tommy Paul (24; – 2).

Nei cento figurano, inoltre, Matteo Berrettini (58; 0), Lorenzo Sonego (60; 0), Matteo Arnaldi (72; – 7) e Luca Nardi (97; + 9), che vi rientra grazie ai quarti di Montpellier.

Scivola oltre il centesimo posto Mattia Bellucci (107; – 33), cui è “scaduta” la semifinale a Rotterdam 2025. Alle sue spalle sale Francesco Maestrelli (108; + 9), finalista nel Challenger di Santa Cruz de Tenerife, al career high.

Seguono Andrea Pellegrino (145; – 2), Giulio Zeppieri (154; – 1), Francesco Passaro (159; – 4), Matteo Gigante (161; + 2) e Stefano Travaglia (163; + 15 con la semifinale a Santa Cruz de Tenerife).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Novak Djokovic, 4 Alexander Zverev, 5 Lorenzo Musetti, 6 Félix Auger-Aliassime (+ 2), 7 Taylor Fritz, 8 Alex de Minaur (- 2), 9 Ben Shelton, 10 Alexander Bublik.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Elena Rybakina, 4 Amanda Anisimova, 5 Coco Gauff, 6 Jessica Pegula, 7 Mirra Andreeva, 8 Jasmine Paolini, 9 Elina Svitolina (+ 1), 10 Ekaterina Alexandrova (+ 1).

