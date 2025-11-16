Sinner: “Stagione incredibile, fantastico finirla davanti a questo pubblico”

“È stata una stagione incredibile e finire qua a Torino con questa partita davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica”. Sono le parole di Jannik Sinner dopo il successo su Carlos Alcaraz nella finale delle ATP Finals, con il quale l’azzurro si è confermato campione a Torino dopo il trionfo dello scorso anno.

Sinner: “Questa vittoria non è solo tennis”

“Prima del torneo non vedevo l’ora di venire qua a giocare questo torneo, avere queste sensazioni, forse anche meglio dell’anno scorso, è molto speciale per me. Sono molto contento del tifo, per tutta la settimana è stato incredibile”, ha aggiunto Sinner, alla 31esima vittoria indoor consecutiva, una striscia degna dei più grandi del tennis. “Cosa rappresenta questa vittoria? Non solo tennis, siamo atleti individuali a senza un team non sarebbe possibile, celebrare questo trofeo alla fine dell’anno dopo due mesi molto intensi. Ho dovuto salvare un set point nel primo set e per come sono riuscito a chiudere è stato fondamentale. Contro Carlos bisogna giocare al meglio, ho servito bene in certi momenti e lui è uno con la migliore risposta nel circuito, ma sono contento, è stata una partita durissima, vuol dire tanto per me finire così la stagione, incredibile”.

Sinner ad Alcaraz: “Ci vediamo l’anno prossimo per nuove battaglie”

“Sto imparando un po’ lo spagnolo, ma è meglio che parli in inglese. Grazie al mio team, perché veramente ha contato tantissimo per me e abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Grazie per il lavoro fatto insieme. Grazie ai raccattapalle e grazie a tutto il pubblico di Torino, siete stati incredibili”, ha detto Sinner nel corso della premiazione. L’azzurro si è poi rivolto al rivale Alcaraz: “Sembrava di stare in un campo da calcio, grazie a tutti. Complimenti anche a te Carlos, avete fatto una stagione incredibile. Avete vinto grandi trofei e sei il numero uno del mondo, credo che tu lo abbia meritato. Complimenti a te per aver raggiunto questo grande livello, ci vedremo l’anno prossimo per nuove battaglie”.

