È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
17 Nov 2025 10:35 - Interviste
Sinner e il sogno proibito Grande Slam: “Non ci ho mai pensato e non ci penserò”
di Redazione
“Onestamente non penso al Grande Slam e non voglio nemmeno pensarci”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria delle ATP Finals di Torino. “Andrò in Australia per fare del mio meglio. Vediamo come va. Dopo l’Australia ci sono altri tornei e ogni torneo dove vado voglio fare il mio meglio e dare il 100%. Poi se si vince bene, se si perde si farà in modo di migliorare. Non ho mai pensato al Grande Slam e onestamente non ci penserò”.
Tornando alla partita con Alcaraz ha osservato: “A volte serve un po’ di coraggio, serve fortuna: Come quando ho fatto il break nel secondo set. Lì ho avuto fortuna, ho fatto la stecca e poi preso la riga di là. Però la fortuna te la devi anche meritare”. Pensieri al match point? “Ho pensato tanto e poco onestamente. C’era tanta tensione, era un punto importante perché comunque se lo perdo, e ci può stare, andiamo al tiebreak e lì è una storia diversa. Dopo più che altro è stato forse un sollievo, è fine stagione. Avevo una sensazione simile l’anno scorso, però l’anno scorso era comunque diverso, quest’anno è più potente, più forte, per varie motivazioni. È stato un momento molto emozionante”.
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]
“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]