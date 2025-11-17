Sinner e il sogno proibito Grande Slam: “Non ci ho mai pensato e non ci penserò”

“Onestamente non penso al Grande Slam e non voglio nemmeno pensarci”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria delle ATP Finals di Torino. “Andrò in Australia per fare del mio meglio. Vediamo come va. Dopo l’Australia ci sono altri tornei e ogni torneo dove vado voglio fare il mio meglio e dare il 100%. Poi se si vince bene, se si perde si farà in modo di migliorare. Non ho mai pensato al Grande Slam e onestamente non ci penserò”.

Tornando alla partita con Alcaraz ha osservato: “A volte serve un po’ di coraggio, serve fortuna: Come quando ho fatto il break nel secondo set. Lì ho avuto fortuna, ho fatto la stecca e poi preso la riga di là. Però la fortuna te la devi anche meritare”. Pensieri al match point? “Ho pensato tanto e poco onestamente. C’era tanta tensione, era un punto importante perché comunque se lo perdo, e ci può stare, andiamo al tiebreak e lì è una storia diversa. Dopo più che altro è stato forse un sollievo, è fine stagione. Avevo una sensazione simile l’anno scorso, però l’anno scorso era comunque diverso, quest’anno è più potente, più forte, per varie motivazioni. È stato un momento molto emozionante”.

