“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
16 Nov 2025 21:16 - Interviste
Alcaraz elogia Sinner: “Torni più forte dopo ogni sconfitta, preparati per il 2026”
di Redazione
“Esco dal campo a testa alta. Sono veramente felice per il livello che ho espresso in campo contro un giocatore che non perde una partita in un campo indoor da due anni. Dopo ogni sconfitta, Jannik torni in campo sempre più forte, complimenti”. Fair play di Carlos Alcaraz, dopo la vittoria di Sinner nella finale delle ATP Finals “Ora c’è la pausa, preparati bene per l’anno prossimo perché mi preparo anche io bene per l’anno prossimo”, scherza ancora Alcaraz. Poi lo spagnolo ringrazia la sua squadra per la “splendida stagione” e “il pubblico della città di Torino che ovviamente tifava un po’ più per Jannik ma non mi avete mai mancato di rispetto”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]
“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]