Alcaraz elogia Sinner: “Torni più forte dopo ogni sconfitta, preparati per il 2026”

“Esco dal campo a testa alta. Sono veramente felice per il livello che ho espresso in campo contro un giocatore che non perde una partita in un campo indoor da due anni. Dopo ogni sconfitta, Jannik torni in campo sempre più forte, complimenti”. Fair play di Carlos Alcaraz, dopo la vittoria di Sinner nella finale delle ATP Finals “Ora c’è la pausa, preparati bene per l’anno prossimo perché mi preparo anche io bene per l’anno prossimo”, scherza ancora Alcaraz. Poi lo spagnolo ringrazia la sua squadra per la “splendida stagione” e “il pubblico della città di Torino che ovviamente tifava un po’ più per Jannik ma non mi avete mai mancato di rispetto”.

