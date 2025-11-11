Sinner: “Il campo sta diventando più veloce, contro Zverev il servizio sarà fondamentale”

“La prossima partita sarà molto difficile. Ovviamente con Sasha (Zverev, ndr) il servizio sarà fondamentale. Il campo all’inizio era lento, ora è abbastanza veloce, sta cambiando. Giorno dopo giorno sta diventando un pochettino più veloce perché è più consumato e quindi i servizi sono fondamentali. E poi sono giochi diversi con palle nuove o palle usate”. Lo ha detto Jannik Sinner durante la conferenza stampa dopo la partita vinta con il canadese Felix Auger Aliassime alle ATP Finals di Torino. La prossima sfida sarà appunto con il tedesco, numero 3 del ranking mondiale.

“Non giocherò tutte le partite così come ho giocato oggi – ha aggiunto – perché ci sono altri avversari che servono molto molto bene. Ho un girone dove tutti servono in modo incredibile. Sono tre che giocano in modo diverso e quindi mi devo adattare. Oggi quando avevo la palla da tirare, la tiravo. Poi ci sono dei punti dove devi stare un pochettino più solido, anche perché di chance ne hai poche”. Quella contro Auger Aliassime “è stata una partita di alto livello fino al 6-5, poi quello che è successo è successo. Ho avuto le mie chance sul 5-4, ho sbagliato due risposte, può succedere. Mi sono preparato alla partita in modo un po’ diverso. Lui ha cambiato due o tre cose, io ero pronto, però comunque non era una partita facile, tutt’altro. Sicuramente Felix è uno dei giocatori che quando gioca al 100% è molto difficile da battere su tutte le superfici e soprattutto in indoor”.

Dalla stessa categoria