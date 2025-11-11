“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
Sinner: “Il campo sta diventando più veloce, contro Zverev il servizio sarà fondamentale”
“La prossima partita sarà molto difficile. Ovviamente con Sasha (Zverev, ndr) il servizio sarà fondamentale. Il campo all’inizio era lento, ora è abbastanza veloce, sta cambiando. Giorno dopo giorno sta diventando un pochettino più veloce perché è più consumato e quindi i servizi sono fondamentali. E poi sono giochi diversi con palle nuove o palle usate”. Lo ha detto Jannik Sinner durante la conferenza stampa dopo la partita vinta con il canadese Felix Auger Aliassime alle ATP Finals di Torino. La prossima sfida sarà appunto con il tedesco, numero 3 del ranking mondiale.
“Non giocherò tutte le partite così come ho giocato oggi – ha aggiunto – perché ci sono altri avversari che servono molto molto bene. Ho un girone dove tutti servono in modo incredibile. Sono tre che giocano in modo diverso e quindi mi devo adattare. Oggi quando avevo la palla da tirare, la tiravo. Poi ci sono dei punti dove devi stare un pochettino più solido, anche perché di chance ne hai poche”. Quella contro Auger Aliassime “è stata una partita di alto livello fino al 6-5, poi quello che è successo è successo. Ho avuto le mie chance sul 5-4, ho sbagliato due risposte, può succedere. Mi sono preparato alla partita in modo un po’ diverso. Lui ha cambiato due o tre cose, io ero pronto, però comunque non era una partita facile, tutt’altro. Sicuramente Felix è uno dei giocatori che quando gioca al 100% è molto difficile da battere su tutte le superfici e soprattutto in indoor”.
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]