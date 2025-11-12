“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
13 Nov 2025 00:06 - Interviste
Sinner: “Ho servito bene nei punti importanti, 2025 anno incredibile per me”
di Redazione
“È stata una partita molto molto difficile. Ho servito bene nei punti importanti. Ormai io e Sascha ci conosciamo molto bene e quindi abbiamo cambiato un po’ la tattica. Lui ha giocato un’ottima partita da fondo campo. Non c’erano tanti scambi, forse non è stato lo stesso livello che abbiamo visto ieri sera con Lorenzo ma sono molto contento. Vediamo adesso come va”. Lo ha detto Jannik Sinner a bordo campo dopo la vittoria con Alexander Zverev alle ATP Finals che gli assicura il passaggio in semifinale.
“Nell’ultimo periodo – ha aggiunto – ho giocato molto bene tante partite, quindi mi sento un pochino meglio nei punti importanti. Stiamo cercando ovviamente di andare più lontano possibile, ma nell’altro senso di giocare in modo giusto tatticamente, di essere quasi perfetto contro tutti e quindi sono ovviamente molto contento”.
Un pensiero anche per il pubblico: “Grazie mille a tutti il pubblico, è stato fantastico”. In conferenza stampa Sinner ha poi fatto un bilancio sul suo 2025. “Questa stagione è stata incredibile. Con questo sono a 12 tornei. È stata una stagione pazzesca. Il numero 1? Se se lo merita Carlos sono contento per lui, se no ce lo giochiamo dopo, però onestamente sono contento della posizione dove sono, sono contento più che altro di essere già in semifinale qui e che posso giocare almeno altre due partite a Torino, in un torneo speciale”. Il punto più bello della serata? “C’è da capire un po’ il momento, credo che il pubblico lo percepisca. È difficile dire quale è stato. Secondo me il tennis si gioca a momenti e dipende in quel momento chi è stato più bravo. Poi se fai un bel colpo o no vale sempre un punto”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]