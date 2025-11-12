Sinner: “Ho servito bene nei punti importanti, 2025 anno incredibile per me”

“È stata una partita molto molto difficile. Ho servito bene nei punti importanti. Ormai io e Sascha ci conosciamo molto bene e quindi abbiamo cambiato un po’ la tattica. Lui ha giocato un’ottima partita da fondo campo. Non c’erano tanti scambi, forse non è stato lo stesso livello che abbiamo visto ieri sera con Lorenzo ma sono molto contento. Vediamo adesso come va”. Lo ha detto Jannik Sinner a bordo campo dopo la vittoria con Alexander Zverev alle ATP Finals che gli assicura il passaggio in semifinale.

“Nell’ultimo periodo – ha aggiunto – ho giocato molto bene tante partite, quindi mi sento un pochino meglio nei punti importanti. Stiamo cercando ovviamente di andare più lontano possibile, ma nell’altro senso di giocare in modo giusto tatticamente, di essere quasi perfetto contro tutti e quindi sono ovviamente molto contento”.

Un pensiero anche per il pubblico: “Grazie mille a tutti il pubblico, è stato fantastico”. In conferenza stampa Sinner ha poi fatto un bilancio sul suo 2025. “Questa stagione è stata incredibile. Con questo sono a 12 tornei. È stata una stagione pazzesca. Il numero 1? Se se lo merita Carlos sono contento per lui, se no ce lo giochiamo dopo, però onestamente sono contento della posizione dove sono, sono contento più che altro di essere già in semifinale qui e che posso giocare almeno altre due partite a Torino, in un torneo speciale”. Il punto più bello della serata? “C’è da capire un po’ il momento, credo che il pubblico lo percepisca. È difficile dire quale è stato. Secondo me il tennis si gioca a momenti e dipende in quel momento chi è stato più bravo. Poi se fai un bel colpo o no vale sempre un punto”.

