“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
14 Nov 2025 17:57 - Interviste
Sinner: “Alcaraz merita di essere numero 1, sono felice per lui”
di Redazione
“Sono felice per lui, super felice darei una bugia, sono onesto. Però se lo merita perché ha giocato una stagione incredibile e sta giocando a livello altissimo”. Così, nella conferenza stampa post partita, Jannik Sinner sulla chiusura di stagione da numero 1 al mondo di Carlos Alcaraz, aggiungendo: “Per me è anche una motivazione per l’anno prossimo, per la preparazione, per il lavoro che faremo”. Parlando dello spagnolo sottolinea che “ha vinto due Slam, ha vinto otto tornei, che è una quantità incredibile, è competitivo su qualsiasi superficie e sta giocando un tennis molto, molto aggressivo. L’abbiamo visto contro tutti e tre i giocatori che ha affrontato fino ad ora in questo torneo, ha avuto anche lui la pressione e l’ha gestita molto bene quindi se l’è meritato”. E ribadisce: “Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo, ha un bellissimo team intorno a sé, sta lavorando duramente per questi traguardi. Se dovessi scegliere un atro giocatore come numero uno sceglierei sempre lui, se lo merita. Vedremo l’anno prossimo”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]
“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo […]
Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, […]
“Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l’anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui”. A dirlo, in conferenza […]
Dopo essere stato accusato di essere “anti-italiano”, Jannik Sinner ora viene criticato per essere “troppo italiano”. Gli Schützen in una lettera aperta al numero uno del tennis mondiale si dicono feriti della sua recente dichiarazione di essere felice di essere nato in Italia e non in Austria.“In una società libera ognuno deve poter definire la […]