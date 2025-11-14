Sinner: “Alcaraz merita di essere numero 1, sono felice per lui”

“Sono felice per lui, super felice darei una bugia, sono onesto. Però se lo merita perché ha giocato una stagione incredibile e sta giocando a livello altissimo”. Così, nella conferenza stampa post partita, Jannik Sinner sulla chiusura di stagione da numero 1 al mondo di Carlos Alcaraz, aggiungendo: “Per me è anche una motivazione per l’anno prossimo, per la preparazione, per il lavoro che faremo”. Parlando dello spagnolo sottolinea che “ha vinto due Slam, ha vinto otto tornei, che è una quantità incredibile, è competitivo su qualsiasi superficie e sta giocando un tennis molto, molto aggressivo. L’abbiamo visto contro tutti e tre i giocatori che ha affrontato fino ad ora in questo torneo, ha avuto anche lui la pressione e l’ha gestita molto bene quindi se l’è meritato”. E ribadisce: “Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo, ha un bellissimo team intorno a sé, sta lavorando duramente per questi traguardi. Se dovessi scegliere un atro giocatore come numero uno sceglierei sempre lui, se lo merita. Vedremo l’anno prossimo”.

Dalla stessa categoria