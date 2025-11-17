Ranking ATP: Alcaraz n. 1 del 2025, ma Sinner è lì. Auger-Aliassime top 5

Carlos Alcaraz chiude la stagione in vetta al ranking ATP, laureandosi numero uno di fine anno per la seconda volta, dopo il 2022. Per essere certo di restare primo, lo spagnolo aveva bisogno di vincere almeno tre incontri alle ATP Finals: missione compiuta già in un agevole round robin e trono poi consolidato con il raggiungimento del match clou.

Qui, però, il murciano si è arreso allo straordinario Jannik Sinner, che ha fatto suo il titolo per la seconda edizione di fila, tra l’altro sempre senza cedere neanche un parziale lungo il cammino. Il fuoriclasse altoatesino conclude così il 2025 con 11500 punti, soltanto 550 in meno rispetto al rivale, spintosi a 12050. I due hanno fatto letteralmente il vuoto intorno a loro: basti rilevare che il numero 3, Alexander Zverev, è a quota 5160.

Va considerato, inoltre, che Sinner è rimasto forzatamente ai box per tre mesi, saltando, fra l’altro, ben quattro Master 1000. La distanza minima dalla cima della classifica lascia obiettivamente immaginare che, senza lo stop, la situazione sarebbe stata diversa.

In top five debutta Félix Auger-Aliassime (quinto; + 3), che ha raggiunto le semifinali. Il suo record precedente era rappresentato dal n. 6, raggiunto il 7 novembre di tre anni fa. Va sottolineato che, lo scorso 25 agosto, alla vigilia degli US Open, il canadese era ancora soltanto numero 27: il penultimo atto raggiunto a New York ha dato il via a una poderosa rimonta.

Scivola, invece, dal quinto al nono posto (- 4) Ben Shelton, unico a non aggiudicarsi nemmeno un incontro alle Finals. Lo statunitense è preceduto anche da Lorenzo Musetti, che risale un gradino grazie al successo ottenuto nel round robin su Alex de Minaur. Il carrarino termina dunque la stagione in ottava posizione (dopo essere stato anche sesto) e ha ottime prospettive di ulteriore crescita.

Molto più in basso, si segnalano le avanzate di Cristian Garin (80; + 25) e Jan-Lennard Struff (84; + 16), che hanno conquistato il titolo, rispettivamente nei Challenger di Montevideo e Lione.

Per quanto concerne gli italiani, dietro a Sinner e Musetti, troviamo Flavio Cobolli (22; 0), Luciano Darderi (26; 0), Lorenzo Sonego (39; 0), Matteo Berrettini (56; 0), Matteo Arnaldi (63; 0), Mattia Bellucci (74; – 1) e Luca Nardi (87; – 2).

Oltre il centesimo posto figurano Francesco Passaro (128; 0), Andrea Pellegrino (139; + 1), Matteo Gigante (148; + 3), Giulio Zeppieri (151; + 3) e Francesco Maestrelli (157; + 1).

Tutto fermo tra le prime cento del ranking WTA, con il circuito maggiore ormai in vacanza. Tra le azzurre, guida sempre Jasmine Paolini, che si conferma ottava: la toscana precede Elisabetta Cocciaretto (84; 0), Lucia Bronzetti (103; 0), Lucrezia Stefanini (140; + 2) e Nuria Brancaccio (152; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Félix Auger-Aliassime (+ 3), 6 Taylor Fritz, 7 Alex de Minaur, 8 Lorenzo Musetti (+ 1), 9 Ben Shelton (- 4), 10 Jack Draper.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula, 7 Madison Keys, 8 Jasmine Paolini, 9 Mirra Andreeva, 10 Ekaterina Alexandrova.

