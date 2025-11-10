Musetti: “Non mi sentivo al 100%, ma sono orgoglioso di me”

“Non sono riuscito ad essere in forma al 100% fisicamente però mentalmente sono molto contento di essere qui”. Così Lorenzo Musetti in conferenza stampa dopo la sconfitta nell’esordio contro lo statunitense Taylor Fritz alle ATP Finals di Torino. “Sono super orgoglioso di me, del mio team, di quello che ho fatto. In un certo senso sono orgoglioso anche oggi perché ho provato a lottare con tutto ciò che avevo. Mi sentivo le gambe pesanti, lente. Per esempio quando provavo a uscire dal servizio. Poi, certo, Taylor rispondeva molto bene e mi metteva molta pressione negli scambi da fondo. Fisicamente mi sentivo lento in tutto ciò che facevo”.

“L’entusiasmo di stare qua è qualcosa veramente che ho sentito, specialmente dal pubblico – ha aggiunto Musetti -. Oggi l’ingresso in campo è stato veramente emozionante. Devo dire forse uno dei più belli della mia carriera. È ovvio che mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria, ma la cosa bella di questo torneo è che comunque si può sempre passare il girone. Abbiamo visto tantissime volte giocatori che hanno iniziato male e sembravano spacciati, che poi hanno addirittura vinto il torneo. Questo mi dà la forza per cercare una reazione anche di carattere”.

“Fritz oggi mi ha sorpreso, positivamente – ha aggiunto – e credo che abbia giocato una partita veramente ottima, a parte l’inizio che forse ha tentennato un pochino e infatti in quel momento ho avuto più chances. Da fondo mi metteva tantissima pressione, ho fatto molta fatica ad adattarmi alla velocità. Non ho mai avuto l’impressione di avere il comando del gioco e anche quelle poche volte che che l’ho avuto lui si difendeva molto bene, riusciva sempre ad avere una buonissima transizione dalla difesa all’attacco. È stato molto continuo per tutta la partita, ha fatto pochissimi errori gratuiti, ha concesso pochissimo in risposta. Ovvio che sapevo che era una una partita dura. Sono contento del mio atteggiamento, perché comunque ho cercato sempre di di fare qualcosa. Domani cercherò di avere energie nuove”.

