16 Nov 2025 08:22 - Interviste

Alcaraz: “Il favorito è Sinner, spero qualcuno faccia il tifo per me”

di Redazione

“Essere il numero uno significa che ho giocato davvero bene per tutta la stagione su tutte le superfici. Jannik sta giocando al meglio e giochiamo davanti al suo pubblico, quindi direi che è il favorito. Vorrei non dirlo ma è così. Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare un tennis davvero buono”. Lo ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale alle ATP Finals e a poche ore dalla finalissima contro Sinner. “Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik su questo campo – ha aggiunto il numero 1 del mondo -. Io sarò molto concentrato perché so che il pubblico tiferà per lui ma io devo stare concentrato sulle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis e per battere il grande giocatore che è Jannik. Mi aspetto almeno tre o quattro persone nella folla domani che tifano per me“, ha scherzato lo spagnolo..

Dalla stessa categoria