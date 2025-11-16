Alcaraz: “Il favorito è Sinner, spero qualcuno faccia il tifo per me”

“Essere il numero uno significa che ho giocato davvero bene per tutta la stagione su tutte le superfici. Jannik sta giocando al meglio e giochiamo davanti al suo pubblico, quindi direi che è il favorito. Vorrei non dirlo ma è così. Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare un tennis davvero buono”. Lo ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale alle ATP Finals e a poche ore dalla finalissima contro Sinner. “Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik su questo campo – ha aggiunto il numero 1 del mondo -. Io sarò molto concentrato perché so che il pubblico tiferà per lui ma io devo stare concentrato sulle cose che devo fare per poter mettere in campo il miglior tennis e per battere il grande giocatore che è Jannik. Mi aspetto almeno tre o quattro persone nella folla domani che tifano per me“, ha scherzato lo spagnolo..

