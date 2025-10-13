Ranking ATP/WTA: favola Vacherot, da n. 204 a n. 40!

Una favola a lieto fine.

Dal n. 204 al n. 40. Tutto nello spazio di un solo torneo.

È questo il balzo che Valentin Vacherot compie oggi nel ranking ATP, in cui mette a segno un clamoroso + 164.

Il ventiseienne monegasco è stato protagonista di uno dei cammini più sorprendenti di sempre nel Master 1000 di Shanghai, che si è aggiudicato partendo dalle qualificazioni, e disputando quindi, complessivamente, nove incontri. È divenuto così il tennista di più bassa classifica a fare suo un torneo di questa categoria.

Fin qui Vacherot non aveva mai figurato tra i primi cento. Il suo career high, risalente al 24 giugno dell’anno scorso, era il n. 110. Nel suo precedente impegno, il Challenger di Saint-Tropez a metà settembre, era stato eliminato al debutto dal francese Robin Bertrand (allora n. 311).

Il nativo di Monte-Carlo non disponeva neanche della classifica sufficiente per partecipare alle qualificazioni, ma una serie di forfait gli aveva spalancato le porte del tabellone preliminare. Valentin è stato bravissimo a non lasciarsi sfuggire l’opportunità e, match dopo match, superando anche Novak Djokovic nel penultimo atto, è giunto a conquistare il titolo.

Nella più inattesa delle finali, una sfida in famiglia, Vacherot ha avuto la meglio sul cugino Arthur Rinderknech. Questi, a sua volta, migliora nettamente il career high, passando dal n. 54 al n. 28 (+ 26). Il suo primato era rappresentato dal n. 42, raggiunto il 31 ottobre 2022.

A guardare tutti dall’alto è sempre Carlos Alcaraz (11340 punti), che precede Jannik Sinner (10000) e, ben più distante, Alexander Zverev (5930).

In top ten si registra uno scambio di posizioni, con Lorenzo Musetti, giunto negli ottavi a Shanghai, che sale al n. 8, scavalcando l’infortunato Jack Draper, che non rientrerà nel circuito prima dell’anno prossimo.

Tra i venti, risale l’ex numero uno Daniil Medvedev (14; + 4), che si è spinto in semifinale.

Più in basso, netti cali per Tomas Machac (30; – 7), Alexei Popyrin (48; – 8), Gael Monfils (65; – 10), Pedro Martinez (89; – 16) e David Goffin (105; – 22).

Per quanto riguarda gli italiani, alle spalle di Sinner, Musetti e Flavio Cobolli (22; 0), il piazzamento nei sedicesimi a Shanghai consente a Luciano Darderi di migliorare ulteriormente il career high: ventiseiesimo (+ 3).

Seguono Lorenzo Sonego (47; – 1), Matteo Berrettini (61; – 2), Mattia Bellucci (71; – 2), Matteo Arnaldi (74; – 3) e Luca Nardi (83; + 5).

Oltre il centesimo posto abbiamo Francesco Passaro (141; – 2), Andrea Pellegrino (144; – 8), Matteo Gigante (147; – 3), Francesco Maestrelli (153; 0) e Giulio Zeppieri (160; + 1).

Nel ranking WTA, Coco Gauff consolida il proprio terzo posto, ultimamente insidiatole dalla connazionale Amanda Anisimova. La ventunenne di Atlanta si è imposta nel “1000” di Wuhan, battendo in una finale tutta statunitense Jessica Pegula. Quest’ultima si consola con il rientro in top five (quinta; + 1), grazie al sorpasso operato ai danni di Mirra Andreeva (sesta; – 1).

Debutta nell’élite mondiale Ekaterina Alexandrova (decima; + 1), spintasi agli ottavi. La quasi trentunenne russa opera il sorpasso sulla cinese Qinwen Zheng (undicesima; – 1).

Più giù, brillano Laura Siegemund (39; + 18) e Katerina Siniakova (45; + 17), entrambe giunte nei quarti (la seconda dalle qualificazioni).

In brusco calo, invece, Magda Linette (56; – 16) e Xinyu Wang (62; – 25).

La leader azzurra Jasmine Paolini, semifinalista a Wuhan (dove ha travolto la n. 2 Iga Swiatek), si conferma ottava. Occupa ora la medesima posizione anche nella Race, fondamentale per l’approdo alle Finals di Riyad, avendo scavalcato Elena Rybakina.

Alle spalle della toscana, nel ranking su base dodici mesi, abbiamo Lucia Bronzetti (84; – 10), Elisabetta Cocciaretto (91; + 1), Lucrezia Stefanini (152; – 2) e Nuria Brancaccio (154; + 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic, 6 Ben Shelton, 7 Alex de Minaur, 8 Lorenzo Musetti (+ 1), 9 Jack Draper (- 1), 10 Karen Khachanov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Jessica Pegula (+ 1), 6 Mirra Andreeva (- 1), 7 Madison Keys, 8 Jasmine Paolini, 9 Elena Rybakina, 10 Ekaterina Alexandrova (+ 1).

