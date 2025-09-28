Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
28 Set 2025 12:17 - Interviste
Sinner: “Sto aggiungendo novità al mio tennis, spero di vedere i risultati in due mesi”
di Redazione
“È difficile aggiungere cose nuove al tuo tennis, ma ci ho provato. Ho servito e volée un paio di volte, che a volte hanno funzionato molto bene, altre volte no”. Jannik Sinner parla così delle novità che sta introducendo nel suo tennis durante il torneo di Pechino. Un percorso non semplice che dovrebbe dare i suoi frutti nei prossimi mesi, come dichiarato dallo stesso Sinner.
“Sento il bisogno di colpire il colpo perfetto per controllare il gioco, molte volte non aspetto il momento giusto – ha aggiunto l’azzurro -. Ora sto cercando di aggiungere cose nuove, che spero mi porteranno ad aspetti positivi tra un paio di mesi. Cerco di lottare ogni giorno, voglio vincere più partite possibile, essere tornato ai quarti di finale significa molto per me, quindi non vedo l’ora del mio prossimo incontro”.
Domani sarà l’ungherese Fabian Marozsan il suo avversario nei quarti del 500 cinese, avversario che Sinner ha già affrontato. “Abbiamo giocato l’ultima volta all’ATP di Halle, credo la scorsa stagione, è passato più di un anno. Vedo che sta giocando alla grande, ho visto anche il suo match di primo turno, so quali sono i suoi picchi tennistici e so che possono essere molto alti. È un grande battitore, ma ha anche un tocco di palla eccezionale, quindi vedremo, è una nuova sfida che mi aspetta, affrontare un avversario molto forte dopo oltre un anno senza incontrarlo. Vedremo cosa succederà”.
