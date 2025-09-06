Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
06 Set 2025 11:06 - Interviste
Sinner: “Non vedo l’ora di affrontare Alcaraz. Problemi fisici? Niente di serio”
di Redazione
Carlos Alcaraz è un “avversario molto, molto difficile da affrontare domenica e questo è il nostro obiettivo. Non parliamo di ranking o di un altro titolo. Sono contento di essere qui, di giocare un’altra finale Slam.
Sta giocando un tennis incredibile e non vedo l’ora di scendere in campo”. Lo ha detto Jannik Sinner rispondendo a chi gli chiedeva se pensasse alla posta in gioco nella finale degli Us Open, dove oltre al torneo è in palio il ranking di primo giocatore al mondo.
“Ci piace incontrarci sul campo. Abbiamo un buon rapporto, anche fuori dal campo. Lavoriamo sodo ma siamo anche persone normali”, ha aggiunto Sinner. “Mi piacciono le sfide, Carlos è qualcuno che mi spinge al limite.
Ci siamo incontrati abbastanza spesso di recente”, ha aggiunto l’azzurro.
“Le statistiche sono fantastiche, non avrei pensato mai di raggiungerle quando sono diventato pro. Ma allo stesso tempo, quello che è fatto è fatti. Sono qui e domenica è una giornata molto importante”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva della sue ripetute finali quest’anno al Grande Slam e agli altri successi ottenuti.
Sinner ha poi rassicurato sul suo stato di salute dopo la breve pausa per ricevere cure mediche alla fine del secondo set. “Nulla di preoccupante”, ha detto. Al termine del secondo set, infatti, il numero uno al mondo aveva chiamato il suo fisioterapista ed è sembrato indicargli l’addome. Infine qualche parola sulla possibile presenza di Donald Trump alla finale di domenica: “Credo che a questo torneo ci siano tante persone importanti e noi giocatori lo percepiamo e ci tira fuori un’altra parte di noi, quella di essere orgogliosi di essere in campo. Vuol dire che il tennis è importante e quindi ci farà piacere”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]