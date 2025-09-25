Sinner e l’enigma Coppa Davis: “Andare a Bologna? Devo ancora decidere”

“La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo”. Jannik Sinner non scioglie i dubbi sulla sua presenza alle Final Eight di Davis 2025 in programma dal 18 al 23 novembre. L’azzurro, che ha esordito con una buona vittoria su Marin Cilic al torneo di Pechino, è concentrato sulla tournée asiatica che dopo il 500 della capitale lo vedrà impegnato al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner giocherà l’ATP 500 di Vienna e – probabilmente – il Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’ultimo appuntamento nel circuito ATP saranno ovviamente le ATP Finals di Torino, dove è campione in carica e la settimana successiva è in programma l’ultimo atto della Coppa Davis. Sinner è stato assoluto protagonista e trascinatore dell’Italia nelle ultime due edizioni, risultando fondamentale per la conquista della coppa sia nel 2023 che nel 2024. Probabile che la decisione definitiva sulla sua presenza arriverà solo dopo le ATP Finals. L’Italia debutterà nei quarti contro l’Austria, per poi trovare in caso di successo una tra Francia e Belgio in semifinale. La Spagna dello spauracchio Carlos Alcaraz si trova invece dall’altra parte del tabellone e un eventuale incrocio sarebbe possibile solo in finale.

Dalla stessa categoria