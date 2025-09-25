Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
25 Set 2025 19:29 - Interviste
Sinner e l’enigma Coppa Davis: “Andare a Bologna? Devo ancora decidere”
di Piero Vassallo
“La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo”. Jannik Sinner non scioglie i dubbi sulla sua presenza alle Final Eight di Davis 2025 in programma dal 18 al 23 novembre. L’azzurro, che ha esordito con una buona vittoria su Marin Cilic al torneo di Pechino, è concentrato sulla tournée asiatica che dopo il 500 della capitale lo vedrà impegnato al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner giocherà l’ATP 500 di Vienna e – probabilmente – il Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’ultimo appuntamento nel circuito ATP saranno ovviamente le ATP Finals di Torino, dove è campione in carica e la settimana successiva è in programma l’ultimo atto della Coppa Davis. Sinner è stato assoluto protagonista e trascinatore dell’Italia nelle ultime due edizioni, risultando fondamentale per la conquista della coppa sia nel 2023 che nel 2024. Probabile che la decisione definitiva sulla sua presenza arriverà solo dopo le ATP Finals. L’Italia debutterà nei quarti contro l’Austria, per poi trovare in caso di successo una tra Francia e Belgio in semifinale. La Spagna dello spauracchio Carlos Alcaraz si trova invece dall’altra parte del tabellone e un eventuale incrocio sarebbe possibile solo in finale.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]