Alcaraz: “La rivalità con Sinner è fantastica”

Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
“Questa è la mia migliore stagione, ho raggiunto grandi traguardi e ho giocato un tennis fantastico, partite eccellenti. Sono anche cresciuto molto come giocatore in campo. Certo, l’anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione che ho avuto finora”. Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo all’ATP 500 di Tokyo dopo il trionfo agli US Open: il neo numero 1 del tennis mondiale esordirà domani con l’argentino con Sebastian Baez. “Conosco i tennisti che hanno già partecipato al torneo e che hanno vinto. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Sarà un onore essere tra questi nomi” ha detto lo spagnolo.
Il duello a distanza è sempre con Jannik Sinner e Alcaraz ha detto che si aspetta diversi cambiamenti dal suo rivale dopo gli US Open anche in vista di un possibile scontro al torneo di Shanghai (dove giocheranno entrambi). “So che Sinner cambierà le cose riguardo alla finale degli US Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, cercando di essere migliore la volta successiva – ha sottolineato -. Dovevo essere concentrato e preparato per quei cambiamenti. La nostra rivalità sta migliorando, e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, o in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande”.
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]