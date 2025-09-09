Alcaraz avvisa Sinner: “Cambierà qualcosa? Io sarò pronto. Non avete ancora visto il miglior Carlos”

Carlos Alcaraz ha dominato gli US Open e nelle due settimane di torneo a Flushing Meadows ha senza alcun dubbio mostrato la versione migliore di sé stesso, sia tennisticamente che soprattutto mentalmente, mostrando una maturità e una concentrazione nell’arco delle partite mai viste prima. Dopo la sconfitta, e la conseguente perdita del trono ATP, Jannik Sinner ha fatto delle considerazioni sul suo gioco e di quanto questo fosse stato prevedibile durante la finale. L’azzurro ha parlato di possibili cambiamenti futuri, argomento su cui anche lo stesso Alcaraz ha rilasciato delle dichiarazioni ai media spagnoli.

“Devo stare attento per vedere cosa farà di diverso quando ci incontreremo di nuovo. Devo essere sempre un passo avanti, prepararmi di più e persino continuare a migliorare sotto molti aspetti. Questa è la bellezza di questa rivalità, delle nostre partite: ci spingiamo a vicenda al limite, il che ci obbliga a impegnarci per migliorare un po’ ogni giorno, in ogni torneo. Sicuramente apporterà qualche cambiamento, ma io sarò pronto. La versione migliore di Carlos non si è ancora vista”, ha detto Alcaraz, che sembra intenzionato a fare ancora meglio.

