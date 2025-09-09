Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
09 Set 2025 12:39 - Interviste
Alcaraz avvisa Sinner: “Cambierà qualcosa? Io sarò pronto. Non avete ancora visto il miglior Carlos”
di Redazione
Carlos Alcaraz ha dominato gli US Open e nelle due settimane di torneo a Flushing Meadows ha senza alcun dubbio mostrato la versione migliore di sé stesso, sia tennisticamente che soprattutto mentalmente, mostrando una maturità e una concentrazione nell’arco delle partite mai viste prima. Dopo la sconfitta, e la conseguente perdita del trono ATP, Jannik Sinner ha fatto delle considerazioni sul suo gioco e di quanto questo fosse stato prevedibile durante la finale. L’azzurro ha parlato di possibili cambiamenti futuri, argomento su cui anche lo stesso Alcaraz ha rilasciato delle dichiarazioni ai media spagnoli.
“Devo stare attento per vedere cosa farà di diverso quando ci incontreremo di nuovo. Devo essere sempre un passo avanti, prepararmi di più e persino continuare a migliorare sotto molti aspetti. Questa è la bellezza di questa rivalità, delle nostre partite: ci spingiamo a vicenda al limite, il che ci obbliga a impegnarci per migliorare un po’ ogni giorno, in ogni torneo. Sicuramente apporterà qualche cambiamento, ma io sarò pronto. La versione migliore di Carlos non si è ancora vista”, ha detto Alcaraz, che sembra intenzionato a fare ancora meglio.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]