Sinner: “Contento di stare di nuovo bene”

“È stato bello tornare qui per l’ultimo slam dell’anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà”. Jannik Sinner ha salutato così l’esordio vittorioso nell’US Open, dove al primo turno ha battuto il ceco Vit Kopriva. “Ho un bellissimo ricordo dello scorso anno, oggi ho iniziato al meglio e sono contento di competere con i migliori del mondo” ha aggiunto, subito dopo la fine dell’incontro nell’Arthur Ashe Stadium.

“Non c’é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni”. Sinner, parlando a Sky Sport, ha tranquillizzato così sul problema avuto durante il match con il ceco, quando un cerotto applicato ad un dito della mano destra gli ha causato fastidio, fino a costringerlo a toglierselo. “Se ora vado ad allenarmi? No, Simo (Simone Vagnozzi, il suo allenatore) ha detto che non serve e comanda lui – ha poi aggiunto Sinner -. Ci sono cose da migliorare per andare avanti nel torneo, ma mettendo insieme quello che ho fatto oggi direi bene. Domani sarà una giornata importante per me, di allenamento per avere più ritmo possibile. Siamo sul pezzo e vediamo come va” ha concluso l’altoatesino.

Infine una battuta sul nuovo taglio di capelli di Carlos Alcaraz, il suo grande rivale: “Non mi stanno bene i capelli corti. Forse sarebbe però più comodo. Ognuno è diverso. Lui sta bene sia così sia con i capelli più lungo”, ha detto Jannik rispondendo a chi gli chiedeva se un giorno i tifosi lo avrebbero visto con un taglio simile a quello sfoggiato dall’avversario.

