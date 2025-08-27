Musetti: “Fiero di questa vittoria, il doppio mi ha dato fiducia”

“Sono contento di come ho giocato il match. Il doppio mi è servito ad arrivare qui con un’altra fiducia tennistica”. Lo ha detto Lorenzo Musetti nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. “Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono”, ha detto Musetti al termine del match vinto contro il francese al primo turno degli US Open. “Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c’è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno – ha aggiunto – Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci”.

