Wimbledon, day 2: i risultati del singolare maschile

Primo turno

B. van de Zandschulp b. M. Arnaldi 7-6(4) 7-6(5) 6-4

[Q] S. Mochizuki b. [Q] G. Zeppieri 2-6 3-6 6-3 7-6(6) 7-5

[5] T. Fritz b. G. Mpetshi-Perricard 6-7(6) 6-7(8) 6-4 7-6(6) 6-4

[1] J. Sinner b. L. Nardi 6-4 6-3 6-0

A. Vukic b. C. Tseng 6-3 6-4 4-6 7-6(5)

P. Martinez vs [WC] G. Loffhagen

M. Navone b. [27] D. Shapovalov 3-6 6-4 6-1 6-4

[19] G. Dimitrov vs Y. Nishioka

F. Comesana vs C. Moutet

S. Ofner b. H. Medjedovic 7-6(8) 3-1 rit.

[13] T. Paul b. [WC] J. Monday 6-4 6-4 6-2

[10] B. Shelton vs [Q] A. Bolt

R. Hijikata vs D. D. Goffin

A. Kovacevic vs [LL] M. Fucsovics

G. Monfils vs [18] U. Humbert

[29] B. Nakashima vs Y. Bu

A. Shevchenko vs R. Opelka

L. Sonego b. [Q] J. Faria 6-3 6-4 6-2

[Q] N. Basilashvili b. [7] L. Musetti 6-2 4-6 7-5 6-1

[4] J. Draper vs S. Baez

R. Collignon vs M. Cilic

F. Marozsan b. [Q] J. McCabe 6-1 6-4 6-3

J. Munar vs [28] A. Bublik

[22] F. Cobolli vs B. Zhukayev

T. Etcheverry vs [WC] J. Pinnington Jones

M. Giron vs C. Ugo Carabelli

H. Gaston vs [15] J. Mensik

[11] A. de Minaur b. R. Carballes Baena 6-2 6-2 7-6(2)

[Q] A. Cazaux b. A. Walton 6-3 7-6(6) 4-6 6-7(5) 6-1

Q. Halys vs [Q] A. Holmgren

D. D. Dzumhur vs [21]T. Machac

M. Kecmanovic b. [30] A. Michelsen 6-2 3-6 6-3 3-6 7-6(6)

J. de Jong vs C. Eubanks

[WC] D. Evans vs [WC] J. Clarke

A. Muller vs [6] N. Djokovic

