Wimbledon: Cocciaretto strepitosa! Travolta Pegula. Ok anche Bronzetti

La prima grande sorpresa del torneo femminile di Wimbledon arriva dal Court 2 e la protagonista è un’italiana: Elisabetta Cocciaretto travolge 6-2 6-3 Jessica Pegula in un’ora di gioco ed elimina la statunitense, numero 3 del seeding e recente vincitrice del torneo di Bad Homburg. Per la marchigiana è un risultato straordinario, la prima vittoria in carriera contro una top 5 e anche una vendetta sulla stessa Pegula, che a Wimbledon l’aveva battuta al terzo turno due anni fa. Una prova solidissima dell’azzurra, contro un’avversaria apparsa irriconoscibile: appena 5 vincenti e 24 errori non forzati, numeri decisamente sconcertanti per una giocatrice solitamente molto più solida. Cocciaretto conferma la sua buona condizione su erba in questa stagione, in cui ha raggiunto la semifinale a ‘s-Hertogenbosch dove è stata sconfitta in rimonta dalla rumena Elena-Gabriela Ruse.

La vittoria odierna è senza dubbio la più importante della carriera di Cocciaretto – prima di questa c’era stato il successo al primo turno del Roland Garros 2023 su Petra Kvitova, all’epoca numero 10 del mondo -, che adesso aspetta Katie Volynets, vincitrice in rimonta sulla tedesca Tatjana Maria. Quello con la statunitense sarà un match inedito per Cocciaretto, che di sicuro non parte battuta e ha tutte le carte in regola per giocarsi un posto al terzo turno. “Probabilmente è stato uno dei migliori match della mia carriera, ma non voglio che sia un punto di arrivo – le parole della marchigiana nel dopo partita -. C’è ancora tanto che posso fare per migliorarmi, ed è solo un match, tra due giorni ne giocherò un altro che per certi aspetti sarà ancora più difficile. Voglio ringraziare pubblicamente Sofia Goggia che mi ha dato preziosi consigli nel corso di una chiacchierata che abbiamo avuto nei giorni scorsi”.

Ma la grande giornata del tennis femminile non si è limitata al bellissimo successo della tennista di Fermo. Anche Lucia Bronzetti ha vinto il suo match d’esordio battendo 6-4 7-5 la svizzera Jil Teichmann in un’ora e mezza di gioco. Per la romagnola si tratta della prima vittoria in carriera nel main draw di Wimbledon dopo tre tentativi andati a vuoto tra il 2022 e il 2025. La sua prossima avversaria sarà la vincente della sfida tra Mirra Andreeva e Mayar Sherif, nello spicchio di tabellone in cui è presente anche la campionessa in carica Barbora Krejcikova: la ceca ha iniziato la difesa del titolo con una vittoria in rimonta sulla filippina Alexandra Eala, finalista a Eastbourne. Fuori anche un’altra top 5 oltre a Pegula: la cinese Qinwen Zheng conferma le sue difficoltà sull’erba – mai oltre il terzo turno a Wimbledon – perdendo al terzo contro la ceca Katerina Siniakova e lasciando una bella voragine in una parte di tabellone che interessa da vicino la nostra Jasmine Paolini.

Dalla stessa categoria