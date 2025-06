Wimbledon 2025, la guida completa: programma, sorteggio, teste di serie, montepremi e dove guardarlo Tutto quello che c'è da sapere sullo Slam londinese al via da lunedì

Si avvicina l’appuntamento con il terzo Slam stagionale, probabilmente il più celebre e ambito dei quattro Major: Wimbledon 2025 prenderà ufficialmente il via lunedì 30 giugno – a Roehampton si stanno già disputando le qualificazioni -, con Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova detentori del titolo nei due tornei in singolare. Aspettando l’inizio del torneo, ecco una piccola guida con tutto ciò che c’è da sapere sui Championships 2025.

Wimbledon 2025: tabelloni, programma e orari

Entrambi i tabelloni del singolare inizieranno lunedì 30 giugno e tutte le partite del primo turno si disputeranno tra quella data e martedì 1 luglio. Le partite del secondo turno si disputeranno mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, mentre le partite del terzo turno, in cui potrebbero esserci i primi scontri tra le teste di serie, sono previste per venerdì 4 e sabato 5 luglio.

Come ormai accade da qualche anno, si giocherà anche nella domenica di mezzo (6 luglio), con l’inizio degli ottavi di finale che si concluderanno lunedì 7 luglio. I quarti di finale di entrambi i tabelloni di singolare si disputeranno tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio, mentre giovedì 10 luglio sarà il giorno di riposo del torneo maschile, con le semifinali femminili e la finale del doppio misto. Le semifinali maschili si disputeranno venerdì 11 luglio, mentre la finale femminile si disputerà sabato 12 luglio e la finale maschile domenica 13 luglio.

Per quanto riguarda il programma giornaliero, sul Campo Centrale i match inizieranno ogni giorno alle 13.30 ora locale, che corrispondono alle 14.30 italiane, mentre sul Campo 1 inizio alle 13 a Londra, le 14 in Italia. Sugli altri campi, le partite inizieranno alle 11 a Londra, mezzogiorno in Italia.

Wimbledon 2025: quando giocano Sinner e Alcaraz?

Tra le particolarità dello Slam britannico c’è la possibilità di conoscere già prima del sorteggio quando scenderanno in campo i favoritissimi, quantomeno nel maschile. Carlos Alcaraz, in quanto detentore del titolo, aprirà il programma sul Centrale lunedì 30 giugno e – in caso di vittoria – i suoi incontri successivi si disputeranno mercoledì 2 luglio, venerdì 4 luglio e domenica 6 luglio, prima di affrontare la seconda settimana. Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e dunque sicuramente nella parte di tabellone opposta a quella del rivale spagnolo, debutterà martedì 1° luglio, quindi i suoi incontri successivi si disputeranno a giorni alterni rispetto a quelli di Alcaraz. Diverso il discorso del femminile, dove la detentrice del titolo Barbora Krejcikova è certa di aprire il programma sul Centrale martedì 1 luglio. Per conoscere quando giocheranno Sabalenka, Gauff e le altre big bisognerà attendere il sorteggio del tabellone.

Wimbledon 2025: sorteggio e teste di serie

Il sorteggio dei tabelloni del singolare maschile e del singolare femminile di Wimbledon 2025 si svolgerà venerdì 27 giugno a partire dalle 10 ora locale, quindi alle ore 11 in Italia. Saranno resi noti i primi avversari di tutti i giocatori, così come i potenziali avversari turno per turno. Le teste di serie saranno 32 sia tra gli uomini che tra le donne, di seguito la lista completa.

Teste di serie singolare maschile

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovic

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex de Minaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrey Rublev

15. Jakub Mensik

16. Francisco Cerundolo

17. Karen Khachanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomas Machac

22. Flavio Cobolli

23. Jiri Lehecka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Felix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

Teste di serie singolare femminile

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keys

7. Mirra Andreeva

8. Iga Swiatek

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Elena Rybakina

12. Diana Shnaider

13. Amanda Anisimova

14. Elina Svitolina

15. Karolina Muchova

16. Daria Kasatkina

17. Barbora Krejcikova

18. Ekaterina Alexandrova

19. Ludmilla Samsonova

20. Jelena Ostapenko

21. Beatriz Haddad Maia

22. Donna Vekic

23. Clara Tauson

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Magda Linette

28. Sofia Kenin

29. Leylah Fernandez

30. Linda Noskova

31. Ashlyn Krueger

32. McCartney Kessler

Wimbledon 2025: montepremi e punti

Come di consueto, il montepremi per uomini e donne sarà uguale e l’importo totale per entrambi i tabelloni individuali ammonta a 38.828.000 sterline, con un aumento dell’8,2% rispetto all’edizione del 2024. Il montepremi totale per l’evento è di 53.500.000 sterline. Di seguito la suddivisione del montepremi nei due tornei di singolare e i punti ATP e WTA turno per turno.

Q1: £15,000 // 0 punti ATP – 2 punti WTA

Q2: £26,000 // 8 punti ATP – 20 punti WTA

Q3: £41,500 // 16 punti ATP per chi perde al terzo turno, 30 per chi si qualifica – 30 punti WTA per chi perde al terzo turno, 40 per chi si qualifica

R1: £66,000 // 10 punti ATP e WTA

R2: £99,000 // 50 punti ATP – 70 punti WTA

R3: £152,000 // 100 punti ATP – 130 punti WTA

R4: £240,000 // 200 punti ATP – 240 punti WTA

QF: £400,000 // 400 punti ATP – 430 punti WTA

SF: £775,000 // 800 punti ATP – 780 punti WTA

F: £1,520,000 // 1300 punti ATP e WTA

W: £3,000,000 // 2000 punti ATP e WTA

Wimbledon 2025: dove guardarlo in tv e in streaming

Tutte le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Wimbledon 2025, la svolta storica: niente giudici di linea

Per la prima volta della storia, in nessun campo saranno presenti i giudici di linea. Anche nello Slam londinese sarà utilizzato l’Electronic Line Calling, tecnologia impiegata già da anni sia all’Australian Open che allo US Open. A Wimbledon fino ad ora era stata solamente testata, ma da quest’anno entrerà ufficialmente in azione. Non tutti i 300 giudici di linea verranno congedati: 80 saranno dirottati ad assistenti del match e interverranno in caso di problemi al sistema tecnologico. Una svolta storica che rende il Roland Garros l’unico Slam dei quattro a usufruire ancora dell’occhio umano.

