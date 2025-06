Nadal, futuro da coach? “Per adesso no, ma…”

Rafael Nadal si sta godendo la sua nuova vita da ex tennista ormai da qualche mese, da quando lo scorso novembre ha appeso la racchetta al chiodo. Lo spagnolo adesso si sta concentrando sulla famiglia e anche sulle sue attività, tra cui NDL Pro-Health, lanciando un podcast di otto episodi. Nel primo di questi, Rafa ha chiarito che, per il momento, esclude la possibilità di diventare allenatore: “Al momento non mi vedo come coach. Ho troppe cose a cui pensare”, ha confessato il 14 volte campione del Roland Garros. Ma non ha chiuso le porte a questa possibilità a lungo termine: “Il tennis fa parte della mia vita e non dico di no a quello che potrebbe succedere tra qualche anno”.

