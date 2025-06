Il Grande Slam del tennis ATP come non l’avete mai visto

Quando incomincia un Open del Grande Slam, tutto il mondo si ferma a osservare le più grandi leggende del tennis e non bastano mai i rewatch dei match più avvincenti.

Le statistiche del ranking ATP influenzano anche le quote delle scommesse sportive tra un dritto e un rovescio, ma il sogno proibito di qualunque tennista è fare il Calendar Grand Slam: vincere tutti e quattro gli Open in un solo anno. Soltanto Rod Laver è riuscito in questa impresa nell’era Open: era il 1969.

Tra i grandi campioni che si sono cimentati nel tennis professionistico, Federer, Nadal e Djokovic hanno sicuramente un posto speciale nella storia di questo sport.

I big 3 con le loro statistiche spaventose

L’Albo d’Oro del Grande Slam è dominato da Djokovic che ha vinto 24 Open, fissando anche il record di 10 Australian Open, al secondo posto c’è Rafa Nadal con i suoi 22 Open di cui 14 Roland Garros: record all time.

Tra Nadal e Djokovic sono 61 i match disputati, in una delle sfide più equilibrate della storia, una diatriba agonistica durata 18 anni. Il serbo ha vinto 32 volte, contro i 29 trionfi dello spagnolo, inoltre ha conquistato il Piccolo Slam, ma entrambi sono riusciti a vincere il Grande Slam d’Oro, ossia tutte le competizioni Open del Grande Slam più l’oro alle Olimpiadi.

Federer è il maestro di Wimbledon con 7 vittorie in carriera, record all time che lancia il tennista svizzero al terzo posto con 20 Slam vinti. L’era dei Big Three comincia nel 2002 e con oltre vent’anni di tennis ad altissimo livello, è la serie di rivalità più lunga della storia tra i tennisti più vincenti al Grande Slam.

La nuova guardia è costituita da Sinner e Alcaraz, che sicuramente darà filo (statistico) da torcere alla vecchia scuola del tennis: si attende il terzo grande.

Altri record insuperabili del tennis: il tennista più giovane a vincere uno Slam

Il tennista più giovane a vincere uno Slam è stato l’americano Michael Chang, che trionfò al Roland Garros del 1989 a soli 17 anni e 3 mesi. Ancora oggi è anche il tennista più giovane che abbia mai partecipato a un torneo Open.

I record di anzianità di Ken Rosewall

Il tennista australiano vinse a 37 anni, un mese e 24 giorni gli Australian Open nel 1972, fino a oggi questo è ancora un record assoluto. Due anni più tardi provò a superare il suo stesso record agli US Open del 1974, ma perse in finale. Tuttavia, Rosewall resta anche il tennista più anziano a disputare la finale di uno Slam: 39 anni, 9 mesi e 26 giorni.

Albo d’oro delle vittorie ATP

Djokovic ha raggiunto quota 100 tornei ATP vinti, confermandosi al terzo posto dell’albo d’oro, mentre Federer è arrivato a 103 trionfi. Il primo posto con 109 titoli ATP vinti è ancora oggi di Jimmy Connors, tennista americano che ha disputato 164 finali.

Record titoli ATP per superficie

La curiosità più interessante è che Federer e Djokovic hanno vinto 71 volte a testa sul cemento e sono i re di questa superficie a pari merito.

Su terra battuta Rafa Nadal non ne ha per nessuno con 63 vittorie, mentre sull’erba domina il re di Wimbledon Roger Federer. Curioso il dato statistico all time su campo sintetico, che vede Connors dominare su McEnroe 43 a 42.

Gli altri record assoluti di Nadal a Barcellona e Montecarlo

Rafa Nadal ha conquistato altri due record in carriera, vincendo 12 volte il Barcellona Open dal 2005 al 2021 e trionfando per 11 anni al Montecarlo Masters, dal 2005 al 2018. Agli Internazionali d’Italia ha vinto 10 volte dal 2005 al 2021, mentre non ha mai perso una finale al Roland Garros nei suoi 14 titoli conquistati: lo spagnolo è un vero collezionista di record assoluti.

Dalla stessa categoria