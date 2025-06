Svolta storica a Wimbledon: non ci saranno i giudici di linea

Wimbledon rinuncia a un altro piccolo pezzo di tradizione: ai Championships 2025, per la prima volta della storia, in nessun campo saranno presenti i giudici di linea. Anche nello Slam londinese sarà utilizzato l’Electronic Line Calling, tecnologia impiegata già da anni sia all’Australian Open che allo US Open. A Wimbledon fino ad ora era stata solamente testata, ma da quest’anno entrerà ufficialmente in azione: “Uno sviluppo inevitabile”, ha detto Sally Bolton, a capo dell’England Lawn Tennis.

“Dopo aver valutato i risultati dei test effettuati durante gli ultimi Championships – ha aggiunto – abbiamo ritenuto questa tecnologia sufficientemente affidabile e per tanto abbiamo ritenuto questo il momento migliore per compiere questo passo che va nella direzione di una maggiore precisione e accuratezza nella gestione arbitrale dei match. A Wimbledon prendiamo molto seriamente il compito di bilanciare tradizione e innovazione”. Non tutti i 300 giudici di linea verranno congedati: 80 saranno dirottati ad assistenti del match e interverranno in caso di problemi al sistema tecnologico. Una svolta storica che renderà il Roland Garros l’unico Slam dei quattro a usufruire ancora dell’occhio umano.

