Musetti: “Vorrei incontrare il Papa. Bestemmie? Sono migliorato”

“Onestamente è stata una partita difficile, due set tiratissimi. La differenza l’avete fatta voi che mi avete sostenuto dal primo punto”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo aver strappato il pass per la semifinale degli Internazionali battendo Sascha Zverev. “Ovviamente c’è stata anche un po’ di fortuna – ha aggiunto -. Quel primo set se lo meritava più lui ma sono stato lì fino alla fine e ho giocato tutti punti e sono cresciuto. Ho preso tanta fiducia e sono contento”. Infine una battuta sulle tante palle corte fatte in partita: “Devo dire che è un’arma che con un giocatore come lui funziona bene. L’ho utilizzata nei momenti giusti”.

Mi sarebbe piaciuto incontrare il Papa, magari ci sarà occasione in futuro”, ha risposto Musetti in conferenza stampa agli Internazionali a chi gli chiede se gli avrebbe fatto piacere incontrare il nuovo Pontefice. “Ovvio che ho questa nomea…(ride, ndr) Ma è una nomea sulla quale credo di essere migliorato. Poi per me non è facile non esternare, anche se si tratta di una bestemmia o no. Noi toscani siamo un po’ così…”. Musetti poi conclude: “Ho assistito quando c’è stata la fumata bianca, poi ho letto che gli piace il tennis. Mi è piaciuto il video con Jannik e certo che mi avrebbe fatto piacere incontrarlo”.

