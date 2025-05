La soddisfazione di Sinner: “Mi do un voto alto, ma posso fare meglio” Le parole del numero 1 del mondo dopo l'esordio vincente a Roma

“Personalmente mi do un voto alto, a prescindere dal risultato, è stato un giorno fondamentale”. Lo ha detto Jannik Sinner nella conferenza stampa post vittoria all’esordio degli Internazionali. Ora il miglior allenamento sono le partite – sottolinea-, mi servono tanti game e punti. Sono contento di fare un’altra partita qui, l’obiettivo era superare il primo turno, tutto ciò che viene dopo è positivo. Vediamo come va. Ho l’atteggiamento giusto, quella è l’unica cosa che posso controllare”.

Sinner poi ha raccontato l’avvicinamento alla partita: “Ho dormito abbastanza bene, ho fatto un pranzo tranquillo, sono stato con i miei genitori, poi siamo arrivati qui presto per evitare il traffico. E’ stata una giornata come le altre alla fine. Mi sono sentito abbastanza tranquillo. L’emozione era diversa poi quando sono entrato in campo, resta una giornata positiva”. Parlando del suo rientro a Roma aggiunge: “Onestamente non so cosa dire, non c’è posto più bello per me dove giocare a tennis”, ha aggiunto.

L’altoatesino analizza poi la partita: “Diciamo che quando ho superato il mio secondo game di servizio ho sentito di nuovo la partita, mi sono sentito più sciolto – le sue parole – Ho cominciato bene, poi servono anche i momenti difficili perché quando li superi la gara cambia”. “Andavo a tratti oggi, ma sono contento di aver vinto – conclude – Il risultato poi arriverà, oggi sono contento di giocare a tennis. Anche se fosse andata diversamente sarebbe stato un bel giorno lo stesso”.

