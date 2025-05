Berrettini: “Reazione nel secondo set un bel segnale” Il tennista romano torna al Foro Italico con una vittoria, ora terzo turno difficile contro Casper Ruud

“È stata una partita complicata per mille motivi. Non mi chiedevo di giocare bene, ma solo di stare lì e lottare. Nel secondo set ho avuto un calo di attenzione, non ho giocato benissimo e lui ne ha approfittato. È stato importante reagire, è un bel segnale significa che con la testa ci sono”. Lo ha detto Matteo Berrettini in mixed zone dopo la vittoria all’esordio a Roma. “Come sono stati questi anni senza il Foro Italico? Una bella m…(ride, ndr) – scherza poi Berrettini – Volevo tornare perché è un torneo troppo speciale per me. Oggi è stato pazzesco, il primo brivido l’ho provato quando sono entrato in campo e poi quando ho tenuto il set point”. Berrettini poi conclude sull’esordio di questa sera di Sinner: “Sono super felice che sia qui, per tutti noi è bello che sia tornato. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Saprà gestire meglio di noi tutto quanto”.

“Farò del mio meglio, naturalmente, abbiamo avuto un incontro molto duro quasi 5 anni fa qui quando c’era il Covid, quindi è stata una fortuna per me perché non c’erano tifosi a sostenerlo. Probabilmente lunedì saranno molto rumorosi, ma sarà divertente”. Così Casper Ruud in mixed zone commentando il terzo turno degli Internazionali d’Italia che lo vedrà di fronte Matteo Berrettini. “Vivrò un’atmosfera davvero molto bella e lui ne trarrà sicuramente beneficio – ha aggiunto -. So che gli piace giocare in casa. È di qui, di Roma, quindi è l’eroe del pubblico, ma cercherò di fare del mio meglio per fermarlo”. E poi ancora: “È un grande giocatore con armi pericolose, un servizio incredibile e una bella lettura del gioco, ha avuto alcune vittorie davvero buone quest’anno, quindi ho davvero bisogno di portare il mio gioco lunedì”.

Dalla stessa categoria