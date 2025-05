Alcaraz: “Felice del rientro di Sinner a Roma, voglio incontrarlo in finale”

“È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo qui. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato un tempo lunghissimo. Ma sì, penso proprio che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, nella conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, commentando il ritorno di Jannik Sinner. “L’ho visto. Come ho detto è fantastico per me, per il tennis, per i tifosi, averlo di nuovo qui, che possa giocare di nuovo un torneo – ha aggiunto -. Siamo su lati diversi del tabellone. Spero di incontrarlo in finale. Ma quello che voglio solo dire è che sono davvero felice di vederlo insieme alla sua squadra”.

“Credo che tutti guardino ai risultati e pensino alla vittoria, quasi come un’ossessione. È giusto. Credo sia normale. Anch’io lo ero. Al momento non lo sono più, credo”, ha aggiunto Alcaraz in conferenza. A chi gli chiede delle sue condizioni e delle possibilità in vista del torneo di Roma e del Roland Garros ha risposto: “L’anno scorso è stato ancora più difficile, quindi alimento sono fiducioso, gli allenamenti sono andati bene e sono emozionato di cominciare il torneo. Ovviamente direi che il primo turno in ogni torneo non è mai facile, bisogna abituarsi alle condizioni, al torneo, al campo, a tutto. Ma sì, sono emozionato. Non vedo l’ora di esordire”.

