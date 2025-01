Sinner, con de Minaur è davvero troppo facile: è semifinale in Australia

Che dire il match fra Jannik Sinner e Alex De Minaur se non che è stata la fotocopia degli altri incontri fin qui disputati fra i due: uno strapotere del nostro portacolori che ha spazzato via in poco meno di due ore un annichilito australiano ed è volato in semifinale agli Australian Open per il secondo anno di fila. De Minaur, sinceramente, non solo ha subìto la potenza dell’altoatesino, ma anche la personalità e la sicurezza di un Sinner che veramente ha acquisito una maturità da n. 1 del mondo.

La cronaca: 6-3 6-2 6-1

Si parte. Primo set, break al terzo game e fine storia: 6-3 per Jannik. Secondo set: break al primo e quinto gioco: 6-2 per l’azzurro. Terzo set: break al primo, terzo e settimo gioco, 6-1 per Sinner. Chiusa la storia. E meno male che stava male.

A questo punto l’uomo da battere e lui. Anche perché difficilmente Ben Shelton potrà dargli fastidio (il numero 1 è avanti 4-1 nei precedenti). Vediamo venerdì ma sicuramente un altro Sinner si è materializzato stasera e tutti dovranno farci i conti. Melbourne aspetta un vincitore e chissà che non trovi lo stesso dell’anno scorso.

Gli highlights del match

Dalla stessa categoria