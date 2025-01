Paolini vola al terzo turno, nulla da fare per Bronzetti

Jasmine Paolini d’autorità contro Renata Zarazua e, dodici mesi dopo il primo exploit del 2024, la toscana è di nuovo al terzo turno dell’Australian Open. Partita di buon livello per la numero 4 del seeding, impostasi 6-2 6-3 contro la messicana nel match che ha chiuso la sessione serale sulla Rod Laver Arena.

Molto bene soprattutto nella sensazione di controllo che ha messo in campo, in una partita che non presentava particolari insidie avesse mantenuto alta l’attenzione e messo peso sulla palla senza cadere in errori. Il break subito a freddo è stato immediatamente recuperato con un contro-parziale complessivo di 6-1 che ha messo tutto in discesa e nel secondo set nemmeno il controbreak della messicana sul 2-4 ha riaperto la partita, perché il nuovo allungo di Jasmine è stato definitivo. Al prossimo turno affronterà Elina Svitolina, numero 28 del seeding, impostasi 6-1 6-4 contro Caroline Dolehide.

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che non riesce a sfruttare l’occasione di uno spicchio di tabellone completamente apertosi dopo il ritiro di Anna Kalinskaya e la sua vittoria contro Victoria Azarenka. La romagnola, impegnata contro Jaqueline Cristian, è stata sconfitta 7-5 7-5 in oltre due ore di gioco. Una partita durissima dal punto di vista dell’intensità, con la rumena che teneva molto profondo il palleggio ma non aveva il cambio di passo vero per accelerare ancora, mentre Lucia cercava perlopiù di tenere lo scambio col rovescio per girare appena possibile col dritto.

L’equilibrio è regnato sovrano: game dopo game, scambio dopo scambio, fatica dopo fatica. Cristian ha fatto il break del 5-4, subito ceduto, ma di nuovo in pressione in risposta ha avuto ragione sul 6-5 e oltre a prendersi il primo parziale ha anche portato una mini-serie di cinque game consecutivi. Bronzetti l’ha ripresa sul 3-3 e non ha sfruttato forse l’unico momento davvero positivo della sua giornata perdendo subito il break del 4-3, arrivando di nuovo in volata. Come nel primo parziale, il dodicesimo gioco è stato decisivo e malgrado un primo match point cancellato dall’azzurra sul secondo Cristian, giocando una palla radente alla rete, l’ha pescata in una posizione scomoda di campo e ha trovato la via della vittoria.

Sarà così lei, al terzo turno, a sfidare la lucky loser Eva Lys per un posto negli ottavi di finale.

Gli highlights del match

