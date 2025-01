Keys vince un thriller: Swiatek manca match point, finale contro Sabalenka

Con un epilogo incredibile Madison Keys torna in una finale Slam per la prima volta dallo US Open 2017. Oltre sette anni d’attesa, e per riuscirci ha dovuto vincere una partita thriller contro Iga Swiatek, risoltasi soltanto al termine del super tie-break nel set decisivo rimanendo sempre dietro nel punteggio ma mostrandosi alla fine più coraggiosa di un’avversaria segnata dalle tante occasioni che non è riuscita a concretizzare tra cui il match point sul 6-5 e servizio.

Un 5-7 6-1 7-6(10-8) in due ore e 36 minuti palpitanti, pieni di capovolgimenti di fronte e momenti delicati, dove la numero 2 del mondo ha fatto una delle migliori partite della carriera, probabilmente, su questa superficie contro un’avversaria per lei così delicata per le insidie che può nascondere. Bisogna tornare indietro al torneo di Dubai del 2022 per vederla perdere una partita da match point a favore, nel secondo turno contro Aljona Ostapenko e che ha diverse similitudini con questa odierna: grande colpitrice, primo parziale preso dalla polacca, 6-1 nel secondo e terzo set che ha visto Iga salire 6-5 e servizio, avere match point ma perdere al tie-break decisivo.

Oggi i rimpianti per lei sono tanti, perché ha disputato uno dei migliori primi set in carriera contro queste giocatrici nel 7-5 iniziale e si era ripresa dal crollo nel secondo disputando un parziale decisivo resistendo nella prima parte e sfiorando più volte il successo verso il finale.

(aggiornamenti a breve)

Dalla stessa categoria