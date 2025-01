Gauff agli ottavi ritrova Bencic, Osaka si ritira. Fuori Pegula

Coco Gauff ha trovato una prestazione piuttosto positiva contro Leylah Fernandez ed è avanzata al quarto turno degli Australian Open 2025. La numero 3 del seeding, semifinalista nel 2024 e che potrebbe ritrovare proprio come 12 mesi fa Aryna Sabalenka sulla sua strada, si è imposta 6-4 6-2 contro la numero 30 del tabellone nel loro secondo confronto stagionale.

Esito identico alla sfida di United Cup e andamento abbastanza simile, con la statunitense apparsa in sostanziale controllo dei propri turni di battuta e che poteva concedersi anche qualche sbavatura di troppo (15 errori gratuiti solo nella prima frazione) dando la sensazione di avere sempre qualcosa in più dal proprio servizio rispetto a un’avversaria che pagava un po’ di leggerezza nei propri colpi e difficoltà a fare gioco verso gli angoli pur avendo un possibile vantaggio dalla traiettoria mancina. Nemmeno un controbreak nel secondo parziale ha dato una sterzata decisa alla situazione e così Coco è a otto vittorie consecutive nel 2025.

Bencic-Osaka dura un set

Agli ottavi di finale per lei c’è Belinda Bencic, che sta rientrando piuttosto bene e lontana dai riflettori dopo la pausa presa per maternità. La svizzera fin qui non ha perso set, anche se oggi ha beneficiato (brutto termine) del ritiro di Naomi Osaka appena finito il primo parziale. La giapponese, che fin dall’esordio non era apparsa in grandi condizioni a seguito dell’infortunio agli addominali patito ad Auckland, era avanti 5-2 nel punteggio e quando ha servito per il primo parziale è tornata ad accusare dolori al punto da cominciare a battere molto più piano e a dover chiamare la fisioterapista che non ha potuto fare più di un massaggio abbastanza rapido. Giunte al tie-break, una giapponese sempre più dimessa ha perso il controllo e la frazione, per poi decidere per il secondo ritiro (qui il video) su due tornei nel suo sfortunato 2025.

Danilovic sorprende Pegula

Nell’ultimo match di giornata, invece, arriva un nuovo colpo di scena: Olga Danilovic ha battuto 7-6(4) 6-1 Jessica Pegula, numero 7 del tabellone. Ottima prova della serba, coraggiosa e capace di fare tanto male con traiettorie mancine e abbastanza cariche di spin, un po’ per togliere il giusto punto di impatto alla statunitense e un po’ per tenere il palleggio su un ritmo più nelle sue corde per arrivare a sfruttare il proprio dritto. In un primo set molto equilibrato si è deciso tutto al tie-break dove la figlia del grande ‘Sascha’ Danilovic si è involata verso la conquista del parziale e, con lo slancio suo e il calo della rivale, è arrivato un secondo parziale completamente dominato fino all’ultimo servizio vincente. Sarà così lei a sfidare nel quarto turno Paula Badosa, numero 11 del tabellone, impostasi nella nottata italiana per 6-4 4-6 6-3 contro Marta Kostyuk.

Gli highlights della vittoria di Danilovic

Dalla stessa categoria