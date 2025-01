Australian Open, tabellone: Zverev e Djokovic con Alcaraz, Rune per Sinner

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] J. Sinner vs N. Jarry

[WC] T. Schoolkate vs T. Daniel

M. Giron vs Y. Hanfmann

T. M. Etcheverry vs [32] F. Cobolli

[18] H. Hurkacz vs T. Griekspoor

M. Kecmanovic vs D. Lajovic

M. Berrettini vs C. Norrie

Z. Zhang vs [13] H. Rune

[11] S. Tsitsipas vs A. Molchan

[WC] J. McCabe vs [Q]

G. Diallo vs L. Nardi

A. Mannarino vs [19] K. Kachanov

[31] F. Cerundolo vs A. Bublik

F. Diaz Acosta vs Z. Bergs

[Q] vs F. Coria

B. van de Zandschulp vs [8] A. de Minaur

2° QUARTO DI TABELLONE

[4] T. Fritz vs [PR] J. Brooksby

B. Coric vs [Q]

F. Comesana vs D. Altmaier

G. Monfils vs [30] G. Mpetshi Perricard

[21] B. Shelton vs B. Nakashima

[PR] P. Carreno Busta vs [Q]

R. Bautista Agut vs D. Shapovalov

M. Arnaldi vs [16] L. Musetti

[9] A. Rublev vs [Q]

L. Sonego vs [WC] S. Wawrinka

T. Seyboth Wild vs F. Maroszan

A. Rinderkech vs [17] F. Tiafoe

[28] A. Popyrin vs C. Moutet

R. Hijikata vs [Q]

C. U. Carabelli vs [Q]

[WC] K. Samrej vs [6] D. Medvedev

3° QUARTO DEL TABELLONE

[7] N. Djokovic vs [WC] N. Basavareddy

[Q] vs P. Kotov

[Q] vs R. Opelka

S. Nagal vs [26] T. Machac

[24] J. Lehecka vs [WC] Tu L.

H. Gaston vs [WC] O. Jasika

D. Goffin vs B. Bonzi

F. Fognini vs [10] G. Dimitrov

[15] J. Draper vs M. Navone

T. Kokkinakis vs R. Safullin

D. Dzumhur vs A. Vukic

[Q] vs [22] S. Korda

[27] J. Thompson vs [Q]

A. Muller vs N. Borges

Y. Nishihoka vs [Q]

A. Shevchenko vs [3] C. Alcaraz

4° QUARTO DI TABELLONE

[6] C. Ruud vs J. Munar

[Q] vs J. Mensik

J. Shang vs A. Davidovich Fokina

J. L. Struff vs [29] F. Auger Aliassime

[23] A. Tabilo vs R. Carballes Baena

J. Duckworth vs D. Stricker

K. Nishikori vs [Q]

C. O’Connell vs [12] T. Paul

[14] U. Humbert vs [Q]

[Q] vs Y. Bu

A. Walton vs Q. Halys

O. Virtainen vs [20] A. Fils

[28] S. Baez vs A. Cazaux

J. Fearnley vs [PR] N. Kyrgios

P. Martinez vs L. Darderi

[WC] L. Pouille vs [2] A. Zverev

