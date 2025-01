Australian Open, Sinner vince e annuncia: “Questa è l’ultima stagione di Cahill” L'annuncio di Sinner a Eurosport dopo la vittoria su Schoolkate: "Questa è l'ultima stagione di Cahill"

Subito dopo la sua vittoria di secondo turno agli Australian Open, Jannik Sinner annuncia ai microfoni di Eurosport che questa sarà l’ultima stagione con Darren Cahill al suo fianco. Motivo? Il coach australiano ha deciso di ritirarsi.

“Darren è nel circuito da tanti anni e questa è la sua ultima stagione, l’aveva già detto lui in un’intervista, vediamo poi come andrà” ha glissato Jannik.

Il video dell’intervista:

Partenza a rilento

La notizia di Cahill mette in secondo piano il successo del numero 1 del mondo, che in apertura di programma serale sulla Rod Laver Arena ha superato contro la wild card locale Tristan Schoolkate in quattro set.

Jannik fatica un po’ ad entrare in partita, sorpreso dal piglio di un avversario entrato in campo senza alcun timore reverenziale. L’australiano conquista il primo parziale per 6-4, strappando addirittura a 0 il servizio al decimo gioco. Dopo un set e mezzo di assestamento però, il campione in carica degli Australian Open cambia marcia, andando via sempre più con agio. 4-6 6-4 6-1 6-3 il punteggio finale in favore dell’altoatesino, che al terzo turno troverà sul suo cammino Marcos Giron.

Gli highlights del match

