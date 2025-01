Australian Open: si ferma la corsa di Berrettini, Sonego batte il fenomeno Fonseca Al secondo turno degli Australian Open Sonego lotta e batte al quinto Fonseca, Berrettini si ferma in quattro set contro Holger Rune.

La corsa di Matteo Berrettini si ferma, dolorosamente, al secondo turno contro Holger Rune. Che sarebbe stata una battaglia si sapeva, la freschezza di Rune contro la voglia di tornare di Matteo Berrettini. Il vichingo e il gladiatore, di sicuro due che non mollano la presa. E infatti così è stato. Alla fine ha vinto il più fresco, il più giovane, il più aggressivo in una giornata in cui il martello del romano era decisamente inceppato.

[13] H. Rune b. M. Berrettini 7-6(3) 2-6 6-3 7-6(6): gli highlights

Mentre tutto il mondo parla del suo avversario, Joao Fonseca, 18 anni, astro nascente del tennis mondiale, con lo scalpo di Andrey Rublev in questo Australian Open, Lorenzo Sonego scende in campo e con una prestazione grandiosa lo batte. Al quinto set, in rimonta, con la testa ma non solo. Lorenzo Sonego è sembrato quello di qualche anno fa, quello che batteva Novak Djokovic e che sfiorava la top 20. Nessun dubbio su Fonseca, diventerà un fenomeno e probabilmente è già più presente che futuro, ma Sonego oggi gli ha dato una lezione di tattica, di intelligenza e di pazienza. L’azzurro si è portato a casa la partita col punteggio di 6-7 (8) 6-3 6-1 3-6 6-3 in 3 ore e 37 minuti di gioco, in un match da montagne russe.

Gli highlights della vittoria di Sonego

